Breaking Bad: arriva il remake sudcoreano! Ecco cosa cambierà

Un remake sud coreano dell’acclamata e indimenticabile serie Breaking Bad è in pre-produzione e sarà scritto per formare un arco narrativo in quattro stagioni, a differenza dell’originale , diviso in cinque capitoli.

A oltre quindici anni dalla messa in onda di Breaking Bad, si torna a parlare di cuochi sui generis e di limiti da oltrepassare, rendendo allo stesso tempo impaziente e diffidente il pubblico che ha amato la serie creata da Vince Gilligan e interpretata da Bryan Cranston e Aaron Paul.

A quanto pare, il remake sarà diretto da Lee Chang-Yeol, autore del film del 2016 Trick. Lo show è ancora in fase di pianificazione e si sta attualmente cercando l’interprete del protagonista, che sarà probabilmente l’equivalente di Walter White.

Molti fan sono rimasti sorpresi alla notizia del remake, in primo luogo per le severissime leggi sulla droga vigenti in Corea del Sud che mal si combinano con la trama della serie, incentrata, come sappiamo sulla trasformazione di un professore di chimica in un produttore e spacciatore di Metanfetamina a seguito della diagnosi di un cancro. Altri sono rimasti delusi dall’idea stessa del remake, ritenendo il mercato fin troppo saturo di prodotti non originali.

L’idea di una produzione del genere che provenga della Corea, paese fucina di cinema e serie incredibilmente innovative, sembra, in tal senso, un passo indietro rispetto all’estro e all’originalità cui ci hanno abituato dal paese di Parasite e Old Boy.

Naturalmente resteremo con gli occhi puntati verso est, in attesa di nuove notizie, mentre gli interpreti della serie originale continuano a impazzare sul piccolo schermo, come avvenuto in uno spot mandato durante il super bowl 2023 con protagonisti i due antieroi di Breaking Bad.