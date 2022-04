Breaking Bad, in arrivo nuovi spin-off? Parla Vince Gilligan

Mentre Better Call Saul sta per fare il suo debutto con la sua stagione finale, Vince Gilligan è tornato a parlare di Breaking Bad rivelando che sono ancora molte le storie che possono essere raccontate in questo grandissimo universo.

Senza rivelare quelli che potrebbero essere i possibili spin-off realizzabili, in una recente intervista realizzata con Peter Gould ha detto: "Amo questi personaggi, amo questo mondo. Forse un giorno torneremo a raccontare nuove storie, ma personalmente mi prenderò una piccola pausa da questo mondo e proverò qualcos'altro, solo per dimostrare che posso fare anche cose nuove".

Gilligan ha poi continuato: "Non posso dire molto altro. Ci sono ancora storie da raccontare, ma non si tratta di dimostrare qualcosa al mondo, si tratta di provare qualcosa a me stesso. Voglio lavorare su nuovi progetti, ma non per rinnegare i precedenti, ma solo per dimostrare a me stesso che posso che posso fare anche altro".

Ancora non sappiamo quale sia il nuovo progetto a cui fa riferimento il papà di Breking Bad ma sembra chiaro che per il momento il suo intento è quello di cambiare aria e dedicarsi a qualcosa di totalmente nuovo. E magari, proprio in questo nuovo show, lo sceneggiatore avrà la possibilità di scritturare quegli attori che avrebbe voluto in Breaking Bad.

Cosa vi aspettate da Vince Gilligan? Ditecelo nei commenti.