Breaking Bad: all'asta le mitiche mutande del Walter White di Bryan Cranston

Questo è un anno sicuramente significativo per Breaking Bad. Non solo la serie di Vince Gilligan e Peter Gould ha da poco compiuto 15 anni, ma i due protagonisti, Bryan Cranston e Aaron Paul, sono tornati nei rispettivi ruoli per uno spot del Super Bowl. Ora, alcuni oggetti di scena, tra cui le mutande di Walter White, sono stati messi all'asta.

Le mutande di Walter White non saranno iconiche come il cappello di Heisenberg o il camper/laboratorio di metanfetamine, ma i fan di Breaking Bad potranno possedere un paio di mutande di scena dell'attore Bryan Cranston. Dal 13 al 28 febbraio, Propstore terrà un'asta online di memorabilia del mondo dello spettacolo con oltre 1.000 lotti provenienti da produzioni cinematografiche e televisive, tra cui la biancheria intima indossata dall'insegnante diventato re della metanfetamina nelle cinque stagioni di Breaking Bad.

Secondo l'elenco ufficiale del catalogo, l'oggetto d'asta è un paio di mutande che comparivano nell'armadio di Walter White nel corso della serie.

L'attuale prezzo richiesto per il paio di biancheria intima è di 1.400 dollari, ma si prevede che gli slip completamente bianchi in cotone e poliestere possano raggiungere la cifra di 5.000 dollari. Due potenziali acquirenti hanno già offerto 1.300 dollari nell'asta che durerà fino a lunedì 27 febbraio.

Walter White ha indossato questo tipo di biancheria intima per tutta la serie, soprattutto in una sequenza chiave che conclude l'episodio pilota del 2008 scritto e diretto dal creatore dello show Vince Gilligan. Walter si spogliava spesso mentre cucinava metanfetamine con il suo ex studente di chimica del liceo, il Jesse Pinkman di Aaron Paul. Questo prima che i due personaggi iniziassero a indossare le iconiche tute di protezione.

Dopo essersi riuniti nella sesta e ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul, Cranston e Paul hanno ripreso i loro ruoli nel succitato spot pubblicitario del Super Bowl per PopCorners, che vedeva Walt e Jesse cucinare un nuovo prodotto che avrebbero poi venduto a Tuco.

Recentemente, Giancarlo Esposito è tornato a parlare di Gus Fring e del motivo per cui è così terrificante il suo modo di interpretarlo.