Breaking Bad: che fine ha fatto Betsy Brandt, l'attrice di Marie Schrader?

Considerato uno dei più grandi capolavori della storia televisiva, Breaking Bad è una di quelle serie che ha saputo migliorarsi - eccome - con il passare delle stagioni, per raggiungere vette altissime nel corso dei suoi ultimi episodi. L'opera d'arte firmata da Vince Gilligan ha saputo raggiungere vette qualitative mai viste prima per uno show TV.

Abbiamo già visto insieme quale sia stato il destino di Jesse Pinkman dopo la fine di Breaking Bad, ma oggi invece vogliamo parlare di una delle attrici protagoniste del prodotto, e di come sia andata avanti la sua carriera dopo BrBa. Stiamo parlando di Betsy Brandt, interprete della moglie di Hank, Marie Schrader. Ripercorriamo insieme i suoi ultimi lavori.

Dopo Breaking Bad

La figura di Marie è sicuramente una delle più controverse di Breaking Bad. Non particolarmente apprezzata dai fan della serie, si è comunque dimostrata una grande compagna per il marito Hank, tra alti e bassi, e ha lavorato molto su sé stessa e la propria psicologia per potersi migliorare, forse non con grande successo, ma sicuramente ci ha provato.

L'attrice interprete di Marie è un volto particolarmente attivo a Hollywood. Subito dopo aver preso parte allo show di Vince Gilligan, la Brandt è entrata nel cast di Masters of Sex, nel ruolo di Barbara Sanderson. Inoltre, ha partecipato anche alla serie Parenthood. Più recentemente, l'abbiamo vista in uno dei main role nello show Life in Pieces, in onda tra il 2015 e il 2019. Sempre del 2019 è il suo ruolo di Stephanie Novak in Pearson, e nel 2020 prende parte alla miniserie Dirty Diana nella parte di Susan. La sua ultima apparizione televisiva è in Love, Victor del 2021, in Italia disponibile su Disney+ Star, in un episodio.

Anche per quanto riguarda il cinema la Brandt ha continuato brillantemente la sua carriera. Nel 2016 prende parte al film Between Us nel ruolo di Gigi, e sempre lo stesso anno è protagonista della pellicola Claire in Motion. Nel 2019 partecipa a Straight Up, mentre nel 2020 è il turno di Run Sweetheart Run. Attualmente, è in post-produzione un film che uscirà nel corso del 2021 dal titolo Killing Eleanor, e che vedrà tra i suoi protagonisti proprio Betsy Brandt nei panni di Anya Grillo. Non vediamo l'ora di assistere alla sua nuova prova attoriale.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quali siano le 5 scene di Breaking Bad che sono diventate un cult della TV, vogliamo sapere la vostra: vi piace l'attrice Betsy Brandt che ha interpretato Marie Schrader in Breaking Bad? Quali sono stati i suoi ruoli migliori? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!