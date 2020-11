Breaking Bad, Betsy Brandt: 'Marie suicida dopo la serie? Assolutamente no!'

Presenza fissa in tutte le classifiche personali dei personaggi più odiati di Breaking Bad, Marie Schrader è stata innegabilmente un tassello fondamentale della serie capolavoro di Vince Gilligan e nella costruzione di quel microcosmo apparentemente pacifico che era la famiglia di Walter White.

Grandi meriti vanno ovviamente a Betsy Brandt, che lottò strenuamente per poter mettere del suo in alcune scene, come quella indimenticabile in cui Marie scopre della morte di Hank: "Lei lo scopre da una telefonata, e io dissi: 'Ho bisogno di avere una parte in questa cosa'. E Vince mi disse: 'Beh, la gireremo in questo modo. Sarà una cosa molto stilizzata' e io gli dissi: 'Voglio davvero che lei abbia la sua parte'. Quindi loro mi dissero: 'Ok, la gireremo, ma non sappiamo se la useremo. Può darsi che resteremo sul piano A'. Invece finirono per usare la scena in cui vedete anche lei" ha raccontato l'attrice durante una recente intervista.

La scena, come tutti ricorderete, si gioca principalmente sui primi piani di Walt e Skylar: la sequenza avrebbe però probabilmente perso molto del suo pathos senza la reazione di Marie alla scoperta della morte del marito per colpa dello stesso Walt.

Brandt ha poi parlato del fatto che molti fan pensino che Marie possa essersi suicidata dopo la conclusione dello show: "Qualcuno una volta mi chiese se Marie si fosse suicidata dopo lo show. Io dissi: 'Assolutamente no!'. Perché lei sa che Hank non avrebbe mai voluto una cosa del genere". A proposito di post-show, Vince Gilligan ha recentemente confermato la morte di Walter White; un sondaggio, intanto, ha incoronato Breaking Bad miglior serie di sempre.