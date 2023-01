Breaking Bad e Better Call Saul le migliori serie di sempre: battono I Soprano e The Wire

Un nuovo sondaggio sulle migliori serie televisive di sempre promosso da Reddit ha visto le due serie di Vince Gilligan e Peter Gould, ovvero Breaking Bad e Better Call Saul, aggiudicarsi le prime due posizione in cima alla classifica. Sicuramente tra le serie migliori del nostro tempo, sono state capaci di battere un mostro sacro come I Soprano.

Il sondaggio è stato condotto nel 2022, con 4.077 intervistati che hanno scelto ciascuno fino a 20 dei loro show preferiti, per un totale di 61.387 voti. La lista non include i migliori show che hanno debuttato nel 2022, come House of the Dragon o Scissione, che hanno ricevuto una classifica a parte. In quest'ultima classifica, appunto, il miglior show del 2022 è stato proprio Scissione, la nuova serie Apple con protagonista Adam Scott. A seguire, House of the Dragon, Andor, The Bear e Peacemaker, la serie HBO Max di James Gunn da poco sbarcata anche in Italia su TimVision.

Sempre in Top 10 delle migliori serie del 2022, troviamo anche The Sandman e Mercoledì che si sta godendo il rinnovo per la Stagione 2 dopo diversi mesi di attesa estenuante e incognite sul futuro dello show a Netflix.

In questa classifica, Gli Anelli del Potere occupa la nona posizione, un ottimo risultato considerate le critiche ricevute dalla serie Amazon tratta da Tolkien, subito prima di Star Trek: Strange New Worlds.

Tornando alla classifica generale, sono presenti più o meno tutti quegli show che hanno fatto la storia del piccolo schermo: da Game of Thrones in terza posizione, a The Wire in quarta, The Office in quinta, Community e Paris & Recreation rispettivamente in sesta e settima, It's Always Sunny in Philadelphia in ottava, Succession in nona, mentre sorprende che I Soprano sia solamente alla decima posizione.

Scorrendo in classifica, Lost occupa solamente la 21esima posizione, Mad Men la 24esima, mentre per rintracciare Friends bisogna scendere fino alla casella #48.

Le prime due posizioni a Breaking Bad e Better Call Saul dimostrano non soltanto che i due show sono entrati e rimarranno a lungo nel cuore degli spettatori ma anche che la serie spin-off con Bob Odenkirk si è dimostrata più che all'altezza del suo predecessore.