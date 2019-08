Breaking Bad, Bob Odenkirk conferma la fine delle riprese del film

Sono mesi che brancoliamo nel buio per quanto riguarda l'attesissimo film di Breaking Bad. Eppure, Bob Odenkirk, protagonista dello spin-off dello show, Better Call Saul, avrebbe dichiarato che le riprese della pellicola sono già terminate.

Per settimane abbiamo creduto che Aaron Paul e Bryan Cranston, tramite i loro enigmatici post-doppioni su Instagram, potessero darci qualche indizio sul lungometraggio ambientato nel mondo di Breaking Bad; salvo poi scoprire che, in realtà, si trattava semplicemente di una collaborazione tra i due per la produzione di... Un brand di Whiskey.

Adesso, l'interprete del personaggio di Saul Goodman nello spin-off a lui dedicato, Bob Odenkirk, ci fa sapere che le riprese del film sono già state portate a conclusione.

"Non so cosa sappiano le persone, e non so [quale sia il livello di segretezza che è stato adottato per la sua produzione]" risponde in merito a una domanda del reporter, e prosegue "Trovo difficile, però, credere che non eravate neanche al corrente del fatto che fosse già stato girato. Lo hanno fatto. Capito cosa intendo? Come può essere un segreto? Ma lo è. Hanno fatto un lavoro straordinario nel tenerlo segreto".

Ma qualcosa, in fondo, la sappiamo, ovvero che rivedremo Jesse Pinkman sullo schermo, mentre ancora tutto tace su un possibile coinvolgimento di Bryan Cranston.

In attesa di nuove, e soprattutto effettive notizie, ci consoliamo con il fatto che, almeno, il film è già su pellicola e, prima o poi, arriverà su Netflix.