Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul cucinano patatine per Tuco nello spot Super Bowl

Come già anticipato, Bryan Cranston e Aaron Paul sono tornati a interpretare rispettivamente Walter White e Jesse Pinkman di Breaking Bad per il nuovissimo spot del Super Bowl realizzato dalla PopCorners. Lo spot, che potete vedere dopo il salto e che sarà trasmesso nel corso dell'evento sportivo, vede i due intenti a cucinare... patatine fritte!

A dieci anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio e a 15 dal debutto di Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul hanno dichiarato che riprendere i loro ruoli principali per lo spot pubblicitario non avrebbe potuto essere più naturale di così. I due sono tornati a essere Walter White e Jesse Pinkman per promuovere la marca di snack PopCorners durante l'evento sportivo più seguito dell'anno.

"È sempre facile interpretare di nuovo quel personaggio", ha detto Aaron Paul a People, parlando del personaggio di Jesse. "È come rivedere un amico molto caro".

Lo spot di poco più di 60 secondi intitolato "Breaking Good" vede Jesse e Walter preparare una partita del loro ultimo prodotto. Invece della metanfetamina blu che producevano notoriamente nella serie, ora cucinano le patatine fritte! Impressionato dalla qualità dello snack al gusto di cheddar bianco che hanno preparato, Jesse ne prende un boccone croccante solo per essere rimproverato da Walt: "Non mangiamo le nostre scorte", afferma quest'ultimo.

In una seconda scena, Jesse e Walt consegnano il loro capolavoro culinario al signore della droga Tuco Salamanca, interpretato da Raymond Cruz sia in Braking Bad che in questo nuovo spot del Super Bowl. Quando Jesse lo informa che si chiamano PopCorners, sentiamo Walt - ora in posa come il suo alter ego criminale, Heisenberg - pronunciare la sua famosa battuta con una leggera variazione: "Di' il loro nome", dice a Tuco.

Lo spot verrà trasmesso nel corso della notte del Super Bowl, attesa per domenica prossima. Sempre recentemente, Giancarlo Esposito è tornato a parlare di Gus Fring e del perché sia così terrificante il suo modo di interpretarlo.