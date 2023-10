Breaking Bad: Bryan Cranston e Aaron Paul, prevista reunion sui palchi di Broadway?

Sicuramente non sono pochi quelli che vorrebbero vedere insieme ancora una volta Aron Paul e Brian Cranston, specie dopo averli amati per così tanto tempo nella serie Breaking Bad. Il loro rapporto sullo schermo è sempre stato complicato, spesso sono arrivati addirittura a menare le mani, ma dietro le quinte ovviamente è tutta un'altra storia.

Forse anche per questo in tanti tra il pubblico hanno sempre voluto vedere qualcosa in più su questi personaggi, e per lo stesso motivo questi siamo sicuri che non vedano l'ora di ritrovarli di nuovo insieme.

In tal senso potrebbe essere arrivato proprio quel momento a lungo atteso, sembra infatti che Jessie Pinkman e Walter White siano destinati a ritrovarsi dopo gli eventi del film El Camino, ma non nel modo che pensate voi.

I due infatti si potrebbero riunire in occasione di uno speciale spettacolo a Broadway, della questione il duo ne ha parlato durante una recente intervista per Variety.

Paul si è espresso così: "Sarebbe un sogno condividere il palco con lui, è il meglio del meglio. Amo il palco ed amo Broadway, poterlo fare con solo con uno dei miei migliori amici al mondo, ma che è anche qualcuno di cui mi fido così tanto sarebbe veramente bello. So che farà lo swing".

Voi che ne pensate? Vorreste rivedere questi iconici personaggi di Breaking Bad? Ecco la nostra recensione di El Camino. Oltretutto, avete visto lo spot del super bowl con Walter White?