Breaking Bad: Bryan Cranston parla di quella volta che assaggiò "metanfetamina"

Chi conosce e ha visto Breaking Bad, sa bene come i protagonisti siano spesso inquadrati nell'atto di cucinare metanfetamina per poi rivenderla al miglior offerente, finendo poi per essere messi "sotto contratto" dal temibile Gus Fring. Ovviamente il materiale usato sul set non era vera metanfetamina, ma una sorta di caramelle molto zuccherose.

Nel corso di una sua nuova incursione nel podcast Hot Ones, Bryan Cranston, interprete di Walter White, ha raccontato di quando Aaron Paul lo ha finalmente convinto a provare un po' di quella metanfetamina. Il tutto è avvenuto mentre i loro personaggi di Breaking Bad lavoravano nel famigerato laboratorio di metanfetamine alle dipendenze di Gus Fring (Giancarlo Esposito), e questo episodio sembra sia avvenuto mentre la coppia era ancora calata nei propri personaggi, con Jesse che cerca di convincere Walt ad assaggiare un po' della merce:

"Gli ho risposto: 'No, non credo proprio'. E credo che fossi ancora nel personaggio, perché Walter White non lo farebbe mai. Dicevo: 'No! Non lo farò'. E lui: 'Devi averne uno! [imitando la voce di Jesse] Yo! Prendine uno!', diceva. Poi ne ho assaggiato uno e ho pensato: 'È molto buono!'. Così hanno girato la macchina da presa e io e lui abbiamo continuato a parlare tranquillamente, mangiando tutta la metanfetamina".

Nel corso di una precedente puntata del podcast, Cranston ha raccontato di come ha perso la verginità: con una prostituta a soli 16 anni!

Sia Cranston che Aaron Paul torneranno a interpretare Walter White e Jesse Pinkman per uno spot del Super Bowl, ormai imminente. I due avevano ripreso i loro ruoli più celebri nel corso di un episodio della sesta e ultima stagione di Better Call Saul, conclusasi definitivamente lo scorso anno.

Attualmente, Cranston è in onda con la seconda stagione di Your Honor, che sarà anche l'ultima per lo show.