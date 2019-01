Breaking Bad: Bryan Cranston parla del suo coinvolgimento nel film

Nel corso di una recente apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fellon, l'attore Bryan Cranston ha parlato brevemente del film tv su Breaking Bad attualmente in lavorazione.

Quando Jimmy Fallon ha menzionato l'argomento facendo riferimento ai rumor che vorrebbero il coinvolgimento di Cranston nel film su Jesse Pinkman (Aaron Paul), l'attore ha dichiarato: "L'unica cosa che posso dire qui e ora, di fronte a questo splendido pubblico, è che - e sto per fare un annuncio esclusivo - posso confermare la veridicità di ... questi rumor circa il film di Breaking Bad."

Né una conferma né una smentita riguardo alla presenza di Walter White nel film sequel di Breaking Bad, ma le parole di Cranston dovrebbero comunque far felici tutti i fan della serie creata da Vince Gilligan: nelle scorse settimane infatti, dopo la diffusione dei rumor sull'eventuale presenza del personaggio - ovviamente in forma di flashback - ne erano subito arrivati altri a smentire i precedenti. Le dichiarazioni dell'attore adesso sembrano invece confermare definitivamente un qualche tipo di coinvolgimento di Cranston nel film, anche se non è ancora dato sapere quale.

Il lungometraggio di Breaking Bad sarà ambientato dopo gli eventi dell'ultimo episodio della serie: Jesse Pinkman, dopo essere stato liberato da Walter White, dovrà mettere molti chilometri fra se e la scia di violenza che si è lasciato alle spalle. La sceneggiatura è stata firmata da Vince Gilligan, che dovrebbe anche dirigere. Non è ancora chiaro se il film arriverà per il circuito televisivo o sarà distribuito anche nei cinema.

Non ci resta che attendere nuove notizie ufficiali.