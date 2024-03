Breaking Bad, Bryan Cranston smascherò Bob Odenkirk: 'Non hai mai guardato la serie!'

Durante un’intervista andata in onda in un episodio del Jimmy Kimmel Live, Bob Odenkirk ha voluto parlare della rimpatriata del cast di Breaking Bad nel corso degli Screen Actors Guild Awards ricordando un momento particolare del suo lavoro sul set della fortunatissima serie tv diventata, a tutti gli effetti, parte della storia della televisione.

Dopo aver ricordato perché bisognerebbe assolutamente vedere Breaking Bad, torniamo ad occuparci di uno degli show più influenti del piccolo schermo per riportare le dichiarazioni di Bob Odenkirk, interprete di Saul, durante una puntata del talk show.

Odenkirk ha parlato della Reunion avvenuta per festeggiare i 10 anni dalla conclusione della serie e ha voluto spiegare le sue sensazioni nell’entrare a far parte, soltanto nel corso della seconda stagione, di un cast collaudato e ben amalgamato: “Sono stati molto bravi a coinvolgermi, perché sono davvero spuntato fuori dal nulla. Mi sono sentito come un ospite nella loro compagnia. Forse verso la fine mi sono sentito più parte dello show. Ma la verità è che hanno costruito quello show e tutto ciò che lo riguardi, il tono e la purezza del lavoro, prima che io mi presentassi”.

L'attore dell’Illinois ha quindi ricordato un momento particolare durante la realizzazione del terzo capitolo: “Bryan stava parlando di una scena che stava facendo. E io gli ho detto: ‘Sì, ma il tuo personaggio e Gus sono amici, giusto?’. Cranston mi ha guardato, ed era la terza stagione e mi ha detto: ‘Tu non hai mai guardato la serie, vero?’. Mi sono messo a ridere”.

Odenkirk avrà poi sicuramente fatto ammenda riuscendo, nel corso del tempo, a costruire uno dei personaggi più intriganti dello show, diventato protagonista di uno spin off tutto suo.

