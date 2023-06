Breaking Bad, Bryan Cranston Smentisce le notizie sul suo Addio

Bryan Cranston è stato consacrato definitivamente al grande pubblico nel lontano 2008, quando ha debuttato nel ruolo di Walter White nella pluripremiata serie tv Breaking Bad. Un ruolo il suo che si è inserito prepotentemente nella cultura di massa e che adesso ha portato il il pubblico a seguire con attenzione la carriera dell'attore.

La star di Breaking Bad Bryan Cranston è stata intervistata da GQ in onore del suo prossimo film, Asteroid City. Durante l'intervista, Cranston ha fatto commenti che hanno portato le persone a credere che si stesse ritirando.

L'attore ha parlato di chiudere la sua società di produzione, viaggiare e dedicare più tempo a sua moglie, Robin Dearden. Tuttavia, oggi Cranston è andato su Instagram per chiarire i commenti e annunciare che in realtà non si ritirerà.

"Ciao a tutti, spero che questo piccolo messaggio vi trovi bene. Sono uscite alcune notizie che non erano del tutto chiare... nemmeno a me. Quindi volevo mettere le cose in chiaro. Non mi ritirerò. Quello che farò sarà il pulsante di pausa per un anno dopo aver raggiunto il mio 70° compleanno nel 2026. Porca miseria, 70. Non sono nemmeno sicuro di cosa significhi completamente "mettere in pausa", ma in questo momento, penso che significhi che mi merito un anno di pausa da tutto", ha spiegato Cranston su Instagram.

Tutto questo ci fa ripensare all'ultima volta che Cranston ha interpretato Walter White, durante uno spot per il Super Bowl.

Cranston ha concluso: "Staccherò la spina dai social media, scenderò dalla ruota del criceto degli affari e mi tufferò nei romanzi classici che mi sono sempre ripromesso di leggere ma non l'ho fatto... Ma prima che ciò accada, ho Ho degli affari incompiuti. Presto usciranno diversi film di cui sono molto orgoglioso... ne riparleremo più avanti. Per ora, permettetemi solo di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti voi che siete stati così incredibilmente gentili e generosi nel dedicare il vostro tempo a leggere i miei post e a seguire la mia carriera. Non do mai per scontata la mia fortuna . Auguro a tutti voi ogni bene...ci rivediamo presto. Con affetto, Bryan."

Il post dell'attore, che potete trovare in calce alla notizia non sembra quindi lasciare dubbi, ci sarà certamente una pausa ma non ha alcuna intenzione di formulare un addio alla recitazione.

