Breaking Bad, Bryan Cranston di nuovo Walter White? Primo sguardo allo spot Super Bowl!

Il 2022 è stato indubbiamente l'anno di Better Caul Saul, serie che si è conclusa con la sua sesta e ultima stagione e che, almeno momentaneamente, ha messo la parola fine all'universo creato da Vince Gilligan.

Ma tra qualche mese, questa grande assenza potrà essere in piccola parte colmata. Infatti, il nostro amato Walter White sarà il protagonista di una pubblicità di PopCorners durante il prossimo Super Bowl, il famoso evento che si terrà domenica 12 febbraio 2023.

La presenza di Bryan Cranston e delle altre star della serie non è stata ancora confermata, ma i fan sperano di rivedere l'attore insieme ad Aaron Paul, o chissà, anche a Bob Odenkirk, che intanto è stato nominato ai Golden Globe per la sua interpretazione in Better Caul Saul. Poche ore fa, per stuzzicare la curiosità dei fan, Entertainment Weekly ha condiviso su Twitter una prima immagine dello spot, che vi lasciamo in calce alla notizia.

"Siamo entusiasti di far rivivere uno dei programmi televisivi più famosi di tutti i tempi per raccontare la storia dei Popcorner per la prima volta al Super Bowl... e non vediamo l'ora di vedere le reazioni dei fan su chi e cosa sta arrivando", recita la dichiarazione ufficiale di Frito-Lay VP.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il pensiero di Vince Gillian sugli universi cinematografici.