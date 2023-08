Breaking Bad, il cast oggi: la reunion agli scioperi mostra come sono cambiati gli attori

Continuano le proteste a Hollywood con gli scioperi dei sindacati di sceneggiatori e degli attori che ormai marciano l'uno al fianco dell'altro. Facile quindi che diverse e importanti celebrità si ritrovino a condividere lo stesso marciapiede e proprio ieri è successo di vedere riunito il cast della mitica Breaking Bad e quello di Better Call Saul.

Il cast di Breaking Bad e di Better Call Saul, nello specifico composto da Patrick Fabian, Rhea Seehorn, Norma Maldonado, Aaron Paul, lo scrittore Peter Gould, Betsy Brandt, Matt Jones, Charles Baker, Jesse Plemons e Bryan Cranston si sono uniti ai membri della Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) e della WGA nelle proteste davanti ai Sony Studios di Culver City, California.

Si tratta del primo sciopero degli attori dell'industria cinematografica e televisiva dal 1980 e del primo sciopero simultaneo degli attori e dei sindacati degli sceneggiatori dal 1960. La WGA ha indetto uno sciopero di 153 giorni iniziato il 17 gennaio 1960, mentre la Screen Actors Guild (SAG) si era unita a essa il 7 marzo 1960. Lo sciopero della SAG durò 43 giorni e si concluse il 18 aprile 1960.

Bob Odenkirk è stato avvistato più volte all'interno delle proteste.

Lo sciopero degli sceneggiatori continuò fino al 12 giugno 1960 e portò a conquiste significative per gli sceneggiatori, tra cui i primi diritti residuali per le pellicole cinematografiche, che pagavano l'1,2% del canone di licenza quando i lungometraggi venivano concessi in licenza alla televisione; un piano pensionistico indipendente e un diritto residuale del 4% per le repliche televisive, nazionali ed estere. Inoltre, questo contratto innovativo ha istituito un fondo pensione indipendente e la partecipazione a un piano di assicurazione sanitaria del settore.

Better Call Saul è candidato agli Emmy 2023 che però a causa proprio delle proteste sono stati posticipati al 2024.

Lo spin-off di Breaking Bad si è concluso poco più di un anno fa con la sesta e ultima stagione.