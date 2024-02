Breaking Bad, il cast si riunisce a 10 anni dalla fine della serie

Breaking Bad è una di quelle produzioni che hanno indubbiamente lasciato il segno all'interno del panorama televisivo globale. Il merito è da attribuire non solo all'incredibile prova attoriale di Brian Cranston ma anche a ciò che lo show è riuscito a trasmettere al suo pubblico nel corso degli anni, lasciandosi dietro un fandom incredible.

Ecco quindi che, dopo la reunion a Broadway di Braking Bad, sembra che tutto il cast originale si sia riunito ancora una volta in occasione dei 10 anni dalla conclusione della serie originale.

L'occasione è infatti stata quella dell'ultima edizione dei SAG Awards, da Bryan Cranston a Bob Odenkirk, fino ad Anna Gunn. Tutti quanti sono saliti sul palco per annunciare il vincitore del premio per la miglior serie drammatica, vinto anche dallo show di Vince Gilligan nel 2014, proprio in occasione dell'ultima manciata di episodi della serie.

La vittoria, ben dieci anni dopo, è invece poi andata a Succession, anche quest'ultima proprio in occasione della sua ultima stagione. Il momento è stato quasi come fosse una sorta di passaggio di testimone, voi non credete?

Sicuramente si tratta di uno di quei momenti che chi ha vissuto l'epoca d'oro di Breaking Bad, non può non aver vissuto versando almeno una piccola lacrima di nostalgia. Voi siete tra quelli?