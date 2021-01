Breaking Bad: come ha fatto Walt a costruire il mitra? Ripercorriamo il suo ultimo piano

Nel primo episodio della quinta stagione di Breaking Bad vediamo Walter White acquistare una mitragliatrice M60 con un manuale di istruzioni e diverse scatole di munizioni da un rivenditore di armi.

Mentre la storia si svolge e Walt fa i conti con la sua vita e la sua famiglia, rivediamo spuntare nell'episodio finale di Breaking Bad la mitragliatrice quando Walter si lascia catturare da spacciatori skinhead per salvare Jesse Pinkman.



Ma ha un piano molto intelligente: una mitragliatrice M60 montata su una macchina rotante nel bagagliaio della sua auto che funziona come una torretta: premendo il pulsante di sblocco remoto la mitragliatrice entra in funzione e uccide tutti i suprematisti bianchi esclusi Jack e Todd, che verranno uccisi da Walt e Jess successivamente.

Walter però è stato colpito da un frammento di proiettile vagante e crolla morto poco dopo.

MythBusters ha cercato di riprodurre stratagemma di Walt per capire se era effettivamente fattibile, ricreando il setup con l'aiuto del creatore dello show Vince Gilligan. Guarda il video qui sopra per scoprire se ha funzionato.



La serie con protagonisti Aaron Paul e Bryan Cranston è stata un grandissimo successo con un finale soddisfacente, scoprite quante persone hanno guardato Breaking Bad e il significato e le origini dell'episodio con la mosca di Breaking Bad.