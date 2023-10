Breaking Bad: ecco cosa serve per convincere Vince Gilligan a tornare nel mondo di WW

Il fandom ci ha provato in ogni modo a tornare nel mondo di Breaking Bad dopo il finale di Better Call Saul ma per Vince Gilligan, creatore della serie TV sull'iconico boss delle metanfetamine Walter White di Bryan Cranston, sembrerebbe essere ormai una storia chiusa. Eppure nel corso di un'intervista, Gilligan ha dato ancora qualche speranza.

Variety ha chiesto al creatore di Breaking Bad se il suo addio fosse definitivo e lui ha così risposto: "Ad essere brutalmente onesto, se mi facessero il culo con il prossimo spettacolo e quello successivo, e nessuno volesse vederlo e tutti volessero Breaking Bad, chi lo sa! Forse vedremo più chiara la strada per fare qualcosa in futuro", afferma Gilligan. Insomma Breaking Bad è sempre un appoggio sicuro, un cuscino morbido sui poggiarsi perché quell'universo gode dell'affetto dei fan in caso di fallimento dei prossimi progetti, tra cui una serie fantascientifica per Apple TV+.

Ma Gilligan non sembra molto sicuro di voler continuare a camminare su questo terreno: "Quello che vorrei fare è lasciare tutto così com'è. Breaking Bad e Better Call Saul sono le opere della mia vita, sarà la prima cosa incisa sulla mia lapide e non potrei esserne più orgoglioso - prosegue il creatore dello show - E mi chiedo se ci siano altre storie da raccontare, ma non voglio battere un cavallo morto".

Le parole del padre di Breaking Bad però, vanno prese con le pinze: quale altra svolta potrebbe prendere questo cammino iniziato con Walter White? Gilligan ha già detto no a uno spin-off su Walt Jr. Ma se avete nostalgia di quel mondo di droga e criminalità, potete dare uno sguardo a Breaking Bad sviluppato dall'IA ambientato in Giappone.

