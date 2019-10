Breaking Bad: il creatore della serie ha svelato il destino di Walter White

Manca poco all'arrivo di El Camino, film sequel dell'opera di Vince Gilligan, nel frattempo Netflix ha anche deciso di aggiungere il trailer del film al finale di Breaking Bad. In una recente intervista l'ideatore della serie ha svelato cosa è successo a Walter White alla fine dello show.

Durante una sua comparsa al "The Rich Eisen Show", l'autore ha deciso di rispondere una volta per tutte alla domanda riguardo il fato del personaggio interpretato da Brian Cranston: "Va bene, voglio rispondere questa volta, ma solo perché ti voglio bene Rich, si Walter White è morto, esatto". Questa conferma smentisce definitivamente le teorie di chi affermava che il protagonista della serie fosse riuscito a sopravvivere. La notizia però non esclude una presenza dell'attore nel futuro film, siamo sicuri che i fan potranno rivedere il famoso personaggio durante dei flashback, o addirittura a causa di qualche allucinazione di Jesse Pinkman.

Se siete dei grandi appassionati dell'opera dovrete aspettare ancora un paio di giorni: il film El Camino sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 11 ottobre, se non lo avete ancora fatto vi lasciamo con il trailer del sequel di Breaking Bad, nel cui cast ritroveremo anche Jonathan Banks, Matt Jones e Charles Baker.