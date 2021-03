Breaking Bad, che fine ha fatto Dean Norris? L'indimenticabile Hank Schrader

Dean Norris ha interpretato Hank Schrader per cinque stagioni in Breaking Bad riprendendo il suo ruolo nello spin-off Better Call Saul nel 2020. Ma dopo la fine dello show lo abbiamo visto in diverse altre serie di successo.

Norris è apparso in serie come Scandal, The Big Bang Theory e Sons of Liberty- Ribelli per la libertà, Law & Order: LA, CSI: NY, The Mentalist, Castle, Under the Dome e Body of Proof.

Ha un ruolo ricorrente nella serie targata TNT Claws, dove interpreta Clay Husser spietato boss della mafia. È un antagonista nella prima stagione di dieci episodi e un personaggio secondario nella seconda stagione composta sempre da dieci episodi.



Ha anche interpretato Roy Nicholls nel film horror del 2019 Scary Stories to Tell in the Dark, i suoi crediti cinematografici includono Remember (2015), Il libro di Henry (2017), Il giustiziere della notte - Death Wish (2018), Beirut (2018) e Attenti a quelle due (2019) con Anne Hathaway e Rebel Wilson.



Hank Schrader potrebbe averci messo un po’ per capire che Walter White era il boss della droga Heisenberg a cui stava dando la caccia da anni ma quando l’ha fatto, il momento è stato iconico e indimenticabile per tutti i fan di Breaking Bad che probabilmente ricorderanno sempre Norris per questo ruolo nella serie di successo.



