Breaking Bad, che droga produce Walter White nella serie?

Walter White è diventato Walter White grazie ad una conoscenza della chimica fuori dal comune, ma anche grazie a chi gli ha indicato cosa richiedesse il mercato in quel momento: insomma, non sarebbe stato così facile metter da parte qualche milione di dollari producendo una droga non particolarmente diffusa tra Stati Uniti e Messico, non trovate?

La droga di cui parla Breaking Bad, come sicuramente ricorderà chi ha visto e amato (l'opzione visto e non amato preferiamo non considerarla, in questa sede) lo show ideato da Vince Gilligan è la metanfetamina, spesso abbreviata in meth nella serie con Bryan Cranston, Aaron Paul e Bob Odenkirk.

Ma di cosa si tratta, di preciso? Naturalmente non è questo il luogo adatto per addentrarci in spiegazioni eccessivamente complesse: riassumendo, comunque, possiamo dire che la metanfetamina appartiene alla famiglia dei farmaci simpaticomimetici (ovvero quei farmaci che imitano la stimolazione del sistema nervoso) e che il suo principale effetto sta nel rilascio di grosse quantità di dopamina, neurotrasmettitore capace di farci provare sensazioni di estremo piacere e appagamento.

Sintetizzata per la prima volta in Giappone nel 1893 ed isolata sottoforma di cristalli solo nel 1919, la metanfetamina è ancora presente in piccole quantità in alcuni farmaci utilizzati in America per il disturbo dell'attenzione o la narcolessia; ad essere utilizzata come stupefacente è però la forma più pura della metanfetamina, più facile ed economica da produrre e dagli effetti di durata maggiore rispetto a droghe come la cocaina.

Il buon Walt, insomma, aveva fatto decisamente bene i suoi conti dal punto di vista economico: ciò che il nostro prof non aveva previsto, però, era quanto facilmente una decisione tanto scellerata potesse ritorcerglisi contro! Meglio produrre nachos, forse, come accade nel nuovo spot per il Super Bowl con Bryan Cranston e Aaron Paul!