Breaking Bad, due protagonisti non interagiscono mai tra loro: ecco di chi si tratta

Ai fan di Breaking Bad non sfugge niente, due personaggi principali dell’amata serie tv creata da Vince Gilligan non hanno mai interagito tra loro nonostante siano apparsi in tutte e cinque le stagioni della serie AMC e la cosa probabilmente è stata voluta.

Stiamo parlando di Walter White Jr. (RJ Mitte) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), nonostante i loro stretti legami con il protagonista Walter White (Bryan Cranston), i due non si sono mai rivolti la parola e mai incontrati, e questa è stata molto probabilmente una decisione studiata da Gilligan.

Sia Jesse che Walt Jr. hanno sofferto le conseguenze delle azioni di Walt in modi diversi. Alla fine, per entrambi, l’uomo è diventato più simile a un nemico che a qualsiasi tipo di figura paterna o persona positiva nella loro vita.



Walt Jr. era l'unico figlio di Walt e Skyler (Anna Gunn). Dopo la diagnosi di cancro di suo padre, il ragazzo ha creato un sito web chiedendo donazioni per coprire il costo dei trattamenti. Ma nel frattempo, all'insaputa di tutti, Walt ha arruolato il suo ex studente Jesse per guadagnare denaro cucinando e spacciando metanfetamine.

Quando il loro traffico di droga ha iniziato a ingranare, le loro azioni hanno comportato conseguenze disastrose.

Le assenze e le continue bugie di Walt hanno messo a dura prova la sua famiglia, in particolare suo figlio. Dall’altra parte della vita di Walt, le cose non andavano meglio con Jesse visto che controllare la situazione diventava sempre più difficile con i pericoli che si nascondevano dietro ogni angolo.

Ci sono state diverse situazioni che avrebbero potuto vedere Jesse e Walt Jr. interagire tra loro ma questo non è mai accaduto.

Nella prima stagione, Jesse ha chiamato la casa della famiglia White, portando Skyler ad iniziare a sospettare di Walt. Avrebbe potuto rispondere Walt Jr. a quella chiamata ma non è andata così. Skyler ha poi rintracciato Jesse, credendo che fosse lo spacciatore di marijuana di Walt, e lo ha minacciato.

Quattro stagioni dopo, Skyler si è imbattuta in Walt e Jesse che conversavano a casa sua, quindi ha preparato la cena per tutti. Sarebbe stata un'occasione perfetta per far incontrare a Walt Jr. il socio in affari di suo padre ma, di nuovo, non è accaduto.



Walt ha fatto uno sforzo enorme per mantenere la sua vita da Heisenberg fuori dalla sua vita personale e nonostante il suo comportamento, ha dato la priorità alla sicurezza della sua famiglia. Jesse ha preso spesso decisioni avventate e non sapeva tenere la lingua a freno, il che ha dato a Walt una ragione in più per erigere un muro tra il suo socio in affari e la sua famiglia.



Walt Jr. era giovane, ma non era sciocco, avrebbe fatto molte domande se avesse incontrato Jesse, e sarebbe stato difficile per Walt spiegare la sua relazione con un ex studente. Se Jesse avesse incontrato Walt Jr., l'adolescente avrebbe potuto essere messo in serio pericolo e la cosa avrebbe anche potuto accelerare la rivelazione dell'identità di Walt poiché Walt Jr. avrebbe condiviso sicuramente le sue preoccupazioni riguardo a suo padre con suo zio Hank.

Sembra che Jesse e Walt Jr. non si incontreranno mai a questo punto, poiché l'ultima opportunità sarebbe stata in El Camino – Il film di Breaking Bad e non è successo. Questi due personaggi sono destinati a non incontrarsi mai e questo fa parte del fascino di Breaking Bad.



