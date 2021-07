Breaking Bad, c'è un errore scolastico nel primo episodio della Stagione 1

Anche una serie apparentemente perfetta come Breaking Bad può avere i suoi piccoli difetti. Infatti in particolare l'episodio pilota presenterebbe tante piccole sviste, che non sono certo sfuggite al nostro occhio attento. Una riguarderebbe proprio la classe di Chimica di Walter White.

Come sappiamo, Walt, è un insegnante di scuola superiore. Nell'episodio pilota il professore chiede ai suoi allievi "Cosa studia la chimica?". Se siete andati a scuola lo saprete anche voi che questa è la tipica domanda che viene posta agli studenti quando si inizia una materia nuova, il primo giorno. I ragazzi provano a dare le risposte più disparate, ovviamente sbagliandole tutte. Alla fine Walt interviene dicendo che "tecnicamente a chimica è lo studio delle sostanze, ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti."

Una spiegazione ispirata e una situazione che non lascia dubbi: sembra proprio che ci troviamo all'inizio dell'anno scolastico per White e i suoi studenti. Tuttavia poco dopo l'introduzione alla sua materia, Walt dice ai ragazzi di andare al capitolo sei del libro per discutere insieme i legami ionici. Di certo non un argomento da primo giorno. Non sarebbe meglio iniziare dal capitolo uno, con i fondamentali della chimica? Alla luce di questo non è difficile comprendere perché il giovane Jesse non sia riuscito a superare il corso tenuto dal professore! Però, anche se il fatto che il nostro protagonista non fosse un professore eccellente era indubbio, questo sembra essere un vero e proprio errore di scrittura. Si tratta di sviste che capitano spesso, ma che non ci si aspetta da un prodotto di così alta qualità.

In ogni caso questo piccolo errore non cancella la grandezza dello show. Infatti Breaking Bad è stata curata in modo così maniacale che il numero delle sue puntate conterrebbe un simbolismo. Una cosa sicuramente non casuale, ma d'altro canto è proprio l'attenzione ai dettagli di Vince Gilligan ad averla resa la serie cult che oggi è. Il creatore è stato in grado di creare momenti memorabili. E, infatti, sono tante ormai le scene di Breaking Bad che non dimenticheremo mai.