Breaking Bad e l'episodio della mosca: significato e origini della puntata

Il decimo episodio della terza stagione di Breaking Bad includeva solamente Walter White e Jesse Pinkman in scena, senza alcuno sviluppo di trama. Alcuni fan hanno criticato l’episodio mentre alcuni critici lo hanno elogiato ma qual è il significato nascosto più profondo?

"Fly" si è concentrato principalmente su Walt e Jesse che lavorano nel superlaboratorio di Gus Fring e su Walt che si concentra sull’uccidere una mosca che ronzava nel laboratorio e che gli aveva impedito di dormire, preoccupato che potesse contaminare la metanfetamina.



Ha fatto tutto ciò che era in suo potere per ucciderla fino a cadere dalla passarella. Jesse lo trova il mattino dopo svenuto e i due passano la giornata a parlare e a cercare di uccidere l’insetto.

Il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan ha spiegato che "Fly" era un “episodio bottiglia”, prodotto a costi bassi, in cui gli eventi si svolgevano in un unico luogo. Il motivo era che la serie aveva superato il budget durante la produzione e non potevano girare in altre location.

La mosca però poteva aveva un significato particolare: rappresentava la colpa di Walt. All'inizio dell’episodio, Walt osserva una mosca sul soffitto che gli impedisce di dormire. La stessa cosa succede alla fine dell'episodio, portando gli eventi al punto di partenza.

Durante il suo tempo con Jesse nel laboratorio, Walt ha parlato anche della morte di Jane, il suo senso di colpa lo costrinse quasi a rivelare la verità all’ignaro Jesse. La mosca potrebbe anche essere un simbolo dell'ossessione di Walt e del bisogno di avere il controllo su tutto, un tema ricorrente in Breaking Bad.

Vediamo un’altra mosca nella quinta stagione della serie dopo che Walt ha ucciso Mike Ehrmantraut alimentando le teorie secondo cui l’insetto fosse direttamente collegato alla colpa di Walter, che aveva ucciso un’altra persona.



Scopri quanto ha guadagnato Bryan Cranston con Breaking Bad e perché Walter White si fa chiamare Heisenberg in Breaking Bad.