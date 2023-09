Breaking Bad, ex sceneggiatrice attacca gli showrunner autori... come Vince Gilligan!

Dopo che Patty Lin ha definito Friends come uno "show stanco" e dagli "attori infelici", la sceneggiatrice è tornata a criticare una serie TV altrettanto celebre: Breaking Bad, ideata da Vince Gilligan.

"Questa idea per la quale tutti annunciano il 'geniale showrunner autore' la trovo malsana, dobbiamo liberarcene" ha dichiarato Lin. "Questa reverenza fa parte della cultura tossica di Hollywood. Pensano che sia questo a creare una grande storia. Semplice e pulito, non brillante come un gruppo di persone in una stanza di scrittore che collaborano e includono ogni membro. Questo è il problema: Hollywood crea storie su se stessa. E la dinamica si perpetua. Ci sono libri sull'argomento, lo sapevate? Sai, Difficult Men. Quindi... sì, dobbiamo sbarazzarci di quell'adorazione dell'eroe".

Ma i problemi non terminano qui. "Hanno imposto che ogni spettacolo assuma un certo numero di sceneggiatori. Non so come mi sento al riguardo, ed ecco il perché: se prendi uno showrunner che non vuole avere uno staff e lo costringi ad averlo, non penso che la situazione sia delle più ottimali". Infatti, "essere in uno staff in cui sei essenzialmente messo da parte perché lo showrunner non vuole insegnarti alcunché è un'esperienza terribile, davvero terribile. Nessuno vuole provarla sulla propria pelle. Ecco perché quando sento 'Dovremmo assicurare un numero minimo di scrittori' penso sempre che non funzionerà".

La questione sollevata è molto stimolante, perciò resta da chiedersi se la prossima mobilitazione nello sciopero degli attori includerà anche tematiche simili. E voi cosa ne pensate? Le idee di Patty Lin sono sensate, o rischierebbero di sortire l'effetto opposto? Fatecelo sapere nei commenti!