Breaking Bad, una famosa star della serie entra nel cast di Law & Order

New entry nel cast di Law & Order: Organized Crime, spin-off diretto da Unità vittime speciali e settimo spin-off della serie madre, Law & Order - I due volti della giustizia. Un ingresso illustre fra i personaggi perché proveniente da una delle serie televisive più amate e apprezzate degli ultimi decenni, Breaking Bad.

L'anno scorso il team rimase colpito dalla morte di un addetto della troupe di Organized Crime, ucciso durante la lavorazione dello show. La quarta stagione della serie accoglierà anche i due fratelli di Elliot Stabler (Christopher Meloni), Randall e Joe Jr.

È stato ufficialmente annunciato che il ruolo di Randall sarà interpretato dalla star di Breaking Bad, Dean Norris.



Randall è il fratello maggiore di Elliot e ha lasciato la famiglia molto giovane. Lavora con successo nel settore immobiliare, ma il suo ritorno creerà diversi problemi. Tra Randall ed Elliot nacque tensione per un evento che coinvolge il padre ma non sono stati forniti dettagli ulteriori.

I due saranno affiancati dal terzo fratello, Joe Jr., nell'esercito per circa quindici anni prima di essere congedato con disonore per un motivo ignoto. Ora svolge il lavoro di commerciante di vini e qualcosa gli impedisce di incontrare Elliot, che lui vede come il suo eroe. Sinora Bernie è stato l'unico personaggio della famiglia Stabler a comparire nello show.



Dean Norris è conosciuto principalmente per il ruolo di Hank Schrader nella serie tv Breaking Bad. Lo scorso anno era stato annunciato un crossover di Law & Order lungo quanto un film che avrebbe accorpato tutte le squadre delle varie serie.