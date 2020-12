Breaking Bad e i suoi finali alternativi: eccoli spiegati in un video

Per la maggior parte di noi, quello di Breaking Bad è stato il finale perfetto ma, forse non sapete che il creatore della serie non ha avuto le idee ben chiare sin dall'inizio e per tale ragione sono molti i finali alternativi ipotizzati per la serie. Li trovate tutti spiegati nel video che segue.

L'unica cosa certa per Vince Gilligan era che Walter White avrebbe utilizzato una mitragliatrice M60 comprata da un trafficante ma, il modo in cui ciò sarebbe avvenuto, non era chiaro sin da subito. Gli autori inizialmente pensavano che Walter White avrebbe usato quest'arma in stile Rambo, ma la natura del personaggio e soprattutto le problematiche derivanti dalla sua malattia, hanno spinto ad accantonare questa stramba idea. Gilligan e Co hanno poi ipotizzato che il nostro amato Heisenberg avrebbe potuto utilizzare la mitragliatrice contro i poliziotti che erano pronti ad arrestarlo oppure che avrebbe usato quell'arma mastodontica per permettere a Jesse di evadere di prigione.

Poi c'è un quarto finale mai realizzato, che prevedeva la morte di Skyler. Lei e Walt si sarebbero nascosti un motel, ma la donna non avrebbe retto ulteriormente il peso di questa vita e si sarebbe così sacrificata. Infine, forse il più macabro dei finali, avrebbe causato la morte di Jesse e Walt Jr., e l'incredibile sete di vendetta da parte di Heinseberg.

Voi quale finale avreste preferito? Fatecelo sapere nei commenti e si vi va, date un'occhiata a questa news in cui vi spieghiamo come mai in Breaking Bad non vi sono episodi natalizi.