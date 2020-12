Breaking Bad: Giancarlo Esposito propone una serie prequel su Gus Fring

Dopo aver parlato di Jesse, protagonista di Breaking Bad, ecco un'interessante intervista a Giancarlo Esposito, in cui discute di altri progetti che potrebbero essere incentrati sul suo personaggio, il misterioso Gus Fring.

Il celebre attore ha discusso del suo personaggio con i giornalisti di Esquire, in particolare rivelando di aver in mente una storia che potrebbe essere usata per una serie prequel incentrata su Gus Fring, che ci permetterebbe di scoprire qualche dettaglio in più sul suo passato. Ecco i commenti di Giancarlo Esposito: "Ho pensato a questa storia incentrata sul fatto che proviene da una famiglia politica famosa, credo che Gus venga da un ambiente impuntato sull'ordine, era un militare. Una volta fuori ha imparato l'importanza dell'osservazione, perché non puoi guidare gli altri se prima non osservi la situazione generale".

Continua poi: "Ho immaginato che fosse un militare di rango elevato, sarebbe potuto rimanere lì e governare il suo paese, gli era stato affidato. Invece ha scelto un percorso diverso, per guadagnarsi il potere. Ha scelto questa vita". Come sapete, in Breaking Bad viene rivelato che Gus è originario del Cile, mentre il suo rivale Hector Salamanca è convinto facesse parte dei generali fedeli al dittatore cileno Augusto Pinochet.

