Breaking Bad, Giancarlo Esposito torna su Gus Fring: "Ecco perché è così terrificante"

A pochi giorni di distanza dal 15esimo anniversario di Breaking Bad, Giancarlo Esposito è tornato a parlare del personaggio che lo ha reso celebre al grande pubblico, ovvero il villain Gus Fring. L'attore si è concentrato principalmente sul modo, piuttosto sottile a suo dire, in cui ha costruito il personaggio e che lo ha reso così terrificante.

Esposito ha affermato che il tempo trascorso sul palcoscenico (a teatro quindi) ha giocato un ruolo importante nella sua tecnica di recitazione, che consiste nel dilatare i tempi. Ha poi concluso dicendo che i migliori attori non fanno nulla, ma pensano e proiettano.

"Il mio contributo è stato questo: ho capito che non potevo rovinare le parole, erano davvero ottime. Come potevo dilatare i miei tempi, come potevo rallentarli in modo da poter ascoltare di più, da poter essere più contemplativo, da poter permettere allo spazio circostante di influenzarmi? Quando qualcuno mi diceva qualcosa, non rispondevo subito. Li ascoltavo davvero, li studiavo... I migliori attori non fanno nulla. Pensano e poi proiettano".

La sua esperienza magistrale in Breaking Bad ha permesso a Giancarlo Esposito di interpretare altri personaggi con caratteristiche simili a quelle del proprietario di Los Pollos Hermanos, come ad esempio Moff Gideon in The Mandalorian e Stan Edgar in The Boys.

Il Moff Gideon di The Mandalorian è un cattivo più tradizionale, ma come Gus, anche Gideon ha un passato che lo accompagna durante gli eventi della serie. Lo Stan Edgar di Esposito in The Boys sembra spesso la versione aziendale di quella stessa mentalità di Gus Fring. Entrambi sono ugualmente calcolatori, ma operano in un ambiente drasticamente diverso. Dopo averlo visto nella serie Netflix Kaleidoscope, Esposito tornerà sullo schermo con la terza stagione di The Mandalorian il 1° marzo.

