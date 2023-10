Breaking Bad e il grave incidente di Aaron Paul sul set: conoscete la storia?

Aaron Paul non riceve neanche un dollaro da Netflix per Breaking Bad. L’attore coprotagonista ebbe anche un brutto incidente sul set della serie a causa di...Tuco!

Durante l’episodio 2 della seconda stagione di Breaking Bad, “Grigliato”, Tuco afferra Jesse e lo scaraventa contro una porta per poi portarlo fuori e minacciarlo. Durante le riprese di quella scena, Raymond Cruz, interprete di Tuco, lanciò talmente forte Aaron Paul verso la porta che l’attore quasi svenne per l’impatto, senza che Cruz e la troupe si accorgessero di nulla, pensando che Paul stesse normalmente recitando. L’attore fu portato in ospedale a causa di una concussione e di un occhio gonfio.

L’interprete di Jesse Pinkman ha raccontato su Reddit: “Poi credo di aver perso i sensi e mi sono svegliato con una torcia negli occhi ed era il nostro medico. E poi mi sono rialzato facendo finta di niente, ma sembrava che fossi ubriaco e continuavo a dire: 'Finiamo la scena', ma l'occhio ha iniziato a gonfiarsi e mi hanno portato in ospedale.”

L’attore ha anche risposto a una domanda che chiedeva se l’aver interpretato il suo personaggio in Breaking Bad gli avesse causato problemi a livello psicologico, oltre che evidentemente fisici:

“È un'ottima domanda. Durante le riprese di Breaking Bad mi sono trovato a pensare come Jesse. Mentre interpretavo questo personaggio ho cercato di entrare davvero nella sua testa. E come ogni fan di Breaking Bad sa, può essere difficile vivere e respirare nei panni di Jesse. Ma mi è piaciuto vivere e crescere attraverso le sue lotte. E tutto ciò che voglio fare è proteggerlo. Ho risposto correttamente?”

Se siete fan della serie, qui potete trovare e rivivere le 10 migliori scene di Breaking Bad.