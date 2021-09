Breaking Bad, l'incidente aereo è ispirato ad un evento realmente accaduto?

Un evento realmente accaduto potrebbe aver ispirato il famoso incidente aereo che abbiamo visto nella seconda stagione della serie targata AMC, Breaking Bad, oppure il tutto potrebbe essere solo un'incredibile coincidenza.

Come i fan ricorderanno, nella seconda stagione dello show, due aeroplani si sono scontrati sopra la casa di Walter White (Bryan Cranston) e hanno provocato una pioggia di detriti, incluso l’iconico orsacchiotto rosa, atterrando nella sua proprietà.

L'incidente è stato anticipato durante alcuni episodi della seconda stagione di Breaking Bad prima di essere mostrato nel finale di stagione intitolato Albuquerque (ABQ).

Incredibilmente, ci sono alcune somiglianze tra ciò che ci viene mostrato in Breaking Bad e un disastro realmente accaduto nel 1986.

Nella serie creata da Vince Gilligan, andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, l'incidente ha visto l'aereo di linea commerciale 737, noto come Wayfarer 515, scontrarsi con un aereo charter su Albuquerque, nel New Mexico, uccidendo tutti i 167 passeggeri.

Oltre ai flashforward mostrati in quattro episodi precedenti, anche i loro titoli anticipavano il disastro quando combinati insieme: "Seven Thirty-Seven Down Over ABQ".

È stato appurato che l'incidente è avvenuto a causa di un errore del controllore del traffico aereo. L'uomo ritenuto responsabile dell’incidente era il padre di Jane Margolis (Krysten Ritter), la fidanzata di Jesse Pinkman (Aaron Paul) morta dopo che Walter non l'ha aiutata a salvarsi dal soffocamento.



Chiaramente il non intervento di Walter White in aiuto di Jane lo rende parzialmente responsabile dell'incidente mostrato e si scopre che non è l'unico Walter White ad essere responsabile di un incidente aereo.

Il 31 agosto 1986, due aerei si scontrarono in quella che da allora è stata chiamata la Cerritos Mid-air Collision provocando 82 vittime: tutte le 67 persone a bordo degli aerei e 15 persone a terra, colpite dai rottami precipitati al suolo. Mentre uno dei piloti è stato parzialmente accusato dell'incidente, lo è stato anche il controllore del traffico aereo, che si chiamava Walter R. White.

La coincidenza è davvero incredibile ma non c'è alcuna conferma del fatto che il creatore di Breaking Bad fosse a conoscenza di questo evento e lo abbia usato come ispirazione per l'incidente aereo mostrato nello show. Tuttavia, lo spiacevole evento ha lo scopo di mostrare tutto il dolore che Walt ha causato durante quello che era solo l'inizio del suo oscuro percorso come boss della droga.

Dal momento che non sappiamo con certezza se il vero evento abbia ispirato o meno l'incidente di Breaking Bad, i fan dovranno scegliere da che parte stare, che si tratti di una grande coincidenza o un fatto intenzionale, non cambia la realtà di ciò che è accaduto e le conseguenze dell'incidente nella serie.



