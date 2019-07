Breaking Bad, altri indizi sul film da parte degli attori della serie?

Ci risiamo: Aaron Paul e Bryan Cranston continuano a stuzzicare la curiosità dei fan di Breaking Bad su Instagram. Che le foto postate dai due abbiano davvero a che fare con il chiacchieratissimo film sequel della serie?

Per citare un famoso sketch del web: "Diamine, Aaron e Bryan! Di nuovo con questi teaser!"

Aaron Paul e Bryan Cranston hanno deciso di farci penare, e continuano a postare criptici teaser su Instagram.

Gli interpreti dei personaggi di Jesse Pinkman (su cui sarà incentrato il film di Breaking Bad) e Walter White hanno nuovamente caricato foto speculari sul social network, con tanto di caption identiche: "Una collaborazione così liscia da poterla gustare. [emoji bicchiere di Whiskey] 24 ore, gente!"

Le immagini che vedete anche in calce alla notizia ritraggono prima Aaron, poi Bryan, intenti a degustare un qualche liquido non ben identificato. Molti fan hanno commentato i post augurandosi che non si tratti solo della pubblicità di un liquore, ma che riguardi davvero la pellicola in cui tutti sperano di rivedere anche il personaggio di Cranston.

Lo stesso Cranston ha precedentemente commentato l'eventualità di un suo ritorno, ma al momento non possiamo fare altro che speculare sugli indizi lasciati dai due attori.

Secondo voi di cosa si tratta? Potrebbe davvero riguardare il sequel di BB?