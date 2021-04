Breaking Bad, su Instagram una nuova scena inedita: il protagonista è Hank

Sono passati otto anni dalla conclusione di Breaking Bad, eppure lo show che ha permesso ad un personaggio come Walter White di entrare nella storia del piccolo schermo non accenna perdere un'oncia del suo incredibile fascino: le reazioni dei fan al compleanno di Dean Norris ne sono solo l'ennesima dimostrazione.

L'attore di Hank Schrader ha infatti compiuto i suoi primi 58 anni lo scorso 8 aprile: per l'occasione, inutile dirlo, sui social si è scatenata una vera e propria ondata di messaggi di auguri da parte di colleghi e fan, a cui la star dello show AMC ha saputo rispondere adeguatamente.

Il nostro Dean, di cui vi abbiamo recentemente segnalato i migliori lavori al di là di Breaking Bad, ha infatti postato una breve scena inedita che ritrae l'esordio assoluto di Hank Schrader nella serie con Bryan Cranston: la sequenza, come avrete intuito, è quella dell'arrivo della famiglia Schrader al compleanno di Walter, quando ancora il quadretto familiare composto da Walt, Skyler e co. era ben lontano dall'andare miseramente in frantumi.

Una scena di pochi secondi che, però, risulta perfettamente in linea con l'Hank che abbiamo imparato a conoscere ed amare! Noi, comunque, non abbiamo occhi solo per i protagonisti dello show: ecco, a tal proposito, un nostro approfondimento sull'accuratezza scientifica di Breaking Bad.