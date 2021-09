Breaking Bad, Jesse Pinkman spoilerò il finale nella seconda stagione

Breaking Bad potrebbe aver nascosto il suo incredibile finale di serie in una battuta pronunciata da Jesse Pinkman (Aaron Paul) nel nono episodio della seconda stagione, confermando quanto l'attenzione ai dettagli sia stata stupefacente.

Andata in onda per cinque stagioni, la serie targata AMC ci ha regalato emozioni uniche grazie all’intensa interpretazione di Bryan Cranston nei panni di Walter White e quella di Aaron Paul nei panni di Jesse Pinkman.



I due erano maestro e allievo, manipolatore e manipolato. White era una come una figura paterna per il ragazzo problematico, Jesse. La relazione della coppia è esplosa in modo spettacolare nell'ultima stagione, quando Jesse, rendendosi conto che Walt era responsabile della quasi morte di Brock, il figlio dell'ex fidanzata di Jesse, ha aiutato ASAC Schrader (Dean Norris) a (quasi) consegnare Walt alla giustizia.

Walt cercò vendetta, prima consegnando Jesse ai neonazisti e poi tornando dal freddo e solitario New Hampshire per spazzare via Jesse insieme allo zio Jack (Michael Bowen). Ma quando Walt, nel finale di serie intitolato Felina, ha visto la condizione orribile del suo compagno di laboratorio ora schiavo dei feroci suprematisti bianchi, ha avuto un cambiamento repentino di opinione e ha salvato Jesse costruendo, di fatto, un robot.

White ha infatti montato una mitragliatrice M60 su una macchina rotante nel bagagliaio della sua automobile che, premendo il pulsante di sblocco remoto, entra in funzione e uccide tutti i suprematisti bianchi esclusi Jack e Todd, che verranno uccisi da Walt e Jess in un secondo momento.

Questo epico finale era stato in qualche modo anticipato da Jesse nel nono episodio della seconda stagione intitolato 4 giorni fuori (4 Days out) quando il ragazzo chiede a Walt se un giorno i due per salvarsi avrebbero dovuto costruire un robot. Questo è esattamente ciò che accade nell’episodio finale della serie grazie all'inventiva di Walt.



Ciò che rende Breaking Bad uno spettacolo così amato sono i suoi personaggi complessi e ben sviluppati ed una trama accattivante che non annoia mai. Queste piccole minuzie nascoste negli episodi non fanno altro che confermare l’enorme attenzione ai dettagli del creatore Vince Gilligan e del team creativo dietro lo show. Anche se durante la prima visione questi easter egg possono non essere colti, un rewatch più attento ci permette di scoprire sempre nuovi aspetti e cogliere nuove sfumature.

Voi avevate mai fatto caso a questa battuta di Jesse durante un rewatch? Fatecelo sapere nei commenti!



