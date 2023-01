Breaking Bad, Jesse Pinkman torna per una pubblicità di PopCorners!

Jesse Pinkman e Walter White? Forse è meglio dire: Jesse Pinkman e Cheddar White! Aaron Paul, attore conosciuto principalmente per suo ruolo iconico in Breaking Bad, torna sui suoi passi per una pubblicità di PopCorners.

Insieme all'iconico post di Bryan Cranston per il prossimo SuperBowl c'è anche il suo compagno di (dis)avventure: Jesse. Saranno loro i protagonisti degli intermezzi della partita, e pubblicizzeranno i PopCorners al gusto White Cheddar. Il riferimento alla serie è palese, e il gioco di parole è curioso e divertente.

Intanto Aaron Paul ha potuto fare il suo cameo nel crossover tra Breaking Bad e l'universo di Better Call Saul, accolto con estremo entusiasmo da parte dei fan. I prossimi piani dell'attore? Tempo fa si parlava di un progetto tra lui e Krysten Ritter, l'attrice che interpretava Jane in BB, targato Amazon Prime. I due, che non avevano esattamente avuto un lietofine nella serie, si ricongiungeranno per un audiolibro, o meglio una collana di audiolibri, chiamato The Coldest Case: A Black Book Drama.

Che Paul ritorni in un altro film/spin-off di Breaking Bad? Non sembra all'orizzonte, dato che per ora Vince Gilligan sembra aver affermato di volersi muovere in un tipo di progetto diverso da quelli passati (El Camino e Better Call Saul).