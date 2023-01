Breaking Bad nata grazie ad X-Files: la rivelazione di Vince Gilligan

Beyan Cranston ha reso immortale l'iconico ruolo di Walter White in Breaking Bad ma a quanto pare l'attore deve ringraziare la sua breve apparizione in X-Files per questo personaggio che lasciato un'impronta davvero incredibile nel mondo delle serie tv.

A rivelarlo è stato Vince Gilligan che ha ammesso di aver scelto l'attore per questa parte dopo averlo visto nel popolare show anni '90 nelle vesti di Patrick Crump, apparso nel secondo episodio della sesta stagione. Si tratta di un personaggio incredibilmente irritante che finisce comunque per attirare la compassione del pubblico.

Inizialmente infatti Bryan Cranston non è stato la prima scelta per Walter White, ma la sua interpretazione in X-Files ha avuto un impatto talmente forte su Vince Gilligan che è stato travolto dall'idea di avere un protagonista con molte caratteristiche tipiche dei cattivi con cui però il pubblico potesse comunque empatizzare. Quando ha visto Cranston in un promo di Malcolm in the Middle più di un anno dopo, lo sceneggiatore si è ricordato del personaggio di Cranston in X-Files e ha deciso che sarebbe stata la scelta perfetta per interpretare il complicato protagonista di Breaking Bad.

"Avevamo bisogno di qualcuno che potesse essere drammatico e spaventoso ma che avesse un'umanità di fondo, qualcuno che quando sarebbe morto, avrebbe suscitato il dispiacere del pubblico. Bryan era perfetto", ha detto Gilligan.

Breaking Bad non avrà altri spin-off, come riferito dallo stesso regista contrario agli universi troppo estesi, per tanto, non ci resta che rivedere questa serie che tanto successo ha raccolto negli ultimi 10 anni.