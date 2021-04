Breaking Bad non doveva svolgersi ad Albuquerque: il retroscena sul setting

Breaking Bad, andato in onda dal 2008 al 2013, è una serie leggendaria che continua ad essere molto popolare e ad emozionare milioni di fan. Lo show ha portato in auge le carriere degli attori principali Bryan Cranston e Aaron Paul, dando origine anche a una serie spin-off di grande successo, Better Call Saul.

Breaking Bad ha tantissimi retroscena e curiosità, ma uno di questi riguarda proprio il luogo dove è stato girato tutto. Albuquerque è il luogo principale di tutte le avventure criminali di Walter White e soci e il terreno di caccia di numerose bande alleate o avversarie dei protagonisti. Sapevate, però, che inizialmente i piani erano di girare la serie in un altro posto?

In un'intervista con Slant Magazine, il creatore dello show Vince Gilligan ha dichiarato di aver inizialmente pianificato che Breaking Bad fosse ambientato a Riverside, in California. L'idea di trasferire tutta la produzione ad Albuquerque, nel New Mexico, venne suggerita da Sony perché sapeva già che lì avrebbero trovato interessanti incentivi finanziari. Queste le parole di Gilligan:

"Hanno detto che il New Mexico offre sconti fiscali per la produzione cinematografica e televisiva, sconti piuttosto importanti. E davvero, era un 'regalo' difficile da rifiutare... e così il New Mexico è diventato molto rapidamente il luogo in cui abbiamo deciso di girare il nostro show, per motivi strettamente finanziari. Volevamo che il nostro budget di produzione limitato ci permettesse di fare di più".

Difficile immaginare un luogo diverso da Albuquerque per Breaking Bad, ma se cosa sarebbe potuto succedere se avessero girato in un luogo differente? Non lo sapremo mai, ma forse è anche meglio così.