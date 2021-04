Breaking Bad, il numero di puntate della serie nasconde un simbolismo sorprendente!

I fan di Breaking Bad sanno che il creatore dello show, Vince Gilligan, giocava e nascondeva il simbolismo anche nel più piccolo dettaglio della serie, e lo stesso vale per il conteggio totale degli episodi suddivisi in cinque straordinarie stagioni.

La storia è incentrata su un insegnante del liceo di nome Walter White (Bryan Cranston) che si trasforma in un cuoco di metanfetamina a seguito di una diagnosi di cancro. La serie ha debuttato nel 2008, ed è terminata nel 2013 ma Gilligan ha ampliato il franchise con il prequel, Better Call Saul, e il film sequel, El Camino del 2019.

Breaking Bad è composta in totale da 62 episodi suddivisi così: la prima stagione formata da sette episodi, le tre stagioni successive avevano ciascuna 13 episodi prima che la quinta e ultima stagione si espandesse a 16 episodi, divisi in due parti.

Il numero 62 potrebbe non avere alcun tipo di significato, ma guardando la tavola periodica, il 62° elemento è il samario, che viene utilizzato per trattare una serie di tumori, incluso il cancro ai polmoni. Poiché Walt stava morendo di questa malattia, il simbolismo ovviamente è legato a ciò. All'inizio della serie a Walt è stata diagnosticata una forma inoperabile di cancro ai polmoni, con una prospettiva di circa due anni di vita. Per questo si mette a cucinare metanfetamina, per provvedere finanziariamente alla sua famiglia anche dopo la sua morte.

Considerando lo specifico elemento e l'importanza del trattamento in relazione al destino di Walt, è possibile che Gilligan abbia pianificato che la serie finisse con l'episodio 62 poiché aveva un significato quasi poetico.

Anche il significato del titolo di Breaking Bad contiene riferimenti e simbolismi importanti, probabilmente l'analisi di Breaking Bad e di ciò che ha significato per la cultura pop andrà avanti per molto tempo ancora nonostante lo spettacolo sia finito da anni. Breaking Bad ha creato una storia così intrigante che numerosi dettagli sono probabilmente ancora da scoprire con dei rewatch accurati.



