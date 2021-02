Breaking Bad: perché i cugini di Tuco strisciano? Spiegazione del rito nella Stagione 3

Leonel e Marco Salamanca, meglio conosciuti come "The Cousins", erano una coppia di antagonisti in Breaking Bad interpretati rispettivamente da Daniel e Luis Moncada. Ci sono stati presentati nella seconda stagione di Breaking Bad come sicari per il cartello di Juárez.

Nella terza stagione hanno saputo della morte del loro cugino, Tuco Salamanca, e hanno iniziato a meditare vendetta contro Heisenberg senza conoscere la sua vera identità. Nella premiere, intitolata “No Mas” vediamo un gruppo di abitanti di un villaggio e i cugini Tuco strisciare sulla pancia verso un santuario dove depositano un disegno di Heisenberg come una sorta di "offerta".



Il santuario che stanno visitando è quello di Santa Muerte (Santa Morte), una divinità messicana che deriva dalla dea azteca della morte Mictecacihuatl. In Messico, il culto della Santa Muerte era clandestino fino al XX secolo e la divinità e la religione-culto è spesso associata ai narcotrafficanti.

Depositando il disegno di Walter White stavano esprimendo a Santa Muerte il loro desiderio di ucciderlo.

Successivamente nella stagione, faranno la stessa cosa con una foto di Hank (Dean Norris) visitando un santuario di Santa Muerte da qualche parte nel deserto del New Mexico.

Entro la fine della stagione Hank sarà attaccato dai cugini ma riuscirà a ferire gravemente Leonel alle gambe e ad uccidere Marco sparandogli, non senza uscire ferito lui stesso dallo scontro a fuoco.



Sia Hank che Leonel vengono portati d'urgenza all’ospedale, mentre Hank è in chirurgia e in condizioni critiche, Leonel è cosciente sebbene entrambe le gambe gli siano state amputate.

Ma è in questo momento che Breaking Bad si collega nuovamente al simbolismo, quando Leonel riconosce Walter White tra un gruppo di agenti di polizia che lo stavano guardando attraverso il vetro della stanza, cerca di scendere dal letto. A fatica si trascina strisicando sul pavimento della stanza verso la porta, in un ultimo atto di vendetta, fino a quando non viene fermato. Morirà poco dopo a causa di un arresto cardiaco.

La loro lealtà iniziale a Santa Muerte è stata offuscata dall'autorità terrena di Gus Fringe e alla fine non riuscirono a uccidere né Hank né Walt.



