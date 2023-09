Breaking Bad, perché dovreste assolutamente recuperare la serie

La vera domanda a questo punto potrebbe essere: c'è ancora qualcuno che non ha visto Breaking Bad? Perché il prodotto creato da Vince Gilligan è un caposaldo della serialità televisiva contemporanea. Però proviamo a metterci nei panni di chi ancora non l'ha visto e spieghiamo perche bisognerebbe recuperarla.

Innanzi tutto partiamo dall'assunto di base di Breaking Bad: un professore di chimica di un liceo del Nuovo Messico scopre di avere il cancro e decide di fabbricare metanfetamina con un suo ex studente per lasciare qualcosa alla famiglia quando lui non ci sarà più.

Già così è una storia che stuzzica la voglia di sapere dello spettatore, ma a questo si aggiungono immediatamente le interpretazioni clamorose di Bryan Cranston come Walter White, il protagonista, e Aaron Paul come Jesse Pinkman, collaboratore nella creazione della droga. E loro sono soltanto la punta dell'iceberg di un continuo avvicendarsi di personaggi iconici, retti da interpretazioni perfette in grado di restare davvero nella memoria di tutti. Basta citare il Saul Goodman di Bob Odenkirk o il Gus Fring di Giancarlo Esposito.

Poi abbiamo la storia in sé, un vortice discendente nella malvagità dell'uomo (soprattutto Walter White) ma in generale come un evento del genere possa cambiare tantissime vite, e spesso e volentieri decisamente in peggio. Breaking Bad è un trattato umano che raramente abbiamo visto in televisione, almeno fatto così bene, in grado di tenerti inchiodato alla poltrona perché vedere quanto può andare in basso il suo protagonista è un elemento cardine del racconto di Vince Gilligan.

Proprio la scrittura di Gilligan è un altro degli elementi per cui vale la pena recuperare Breaking Bad: dialoghi diventati iconici già dopo la messa in onda, una costruzione della trama certosina e personaggi che evolvono (o involvono) e cambiano in continuazione.

E poi, se ancora non l'avete vista, potete capire meglio anche i meme, più di così. Tra cui Breaking Bad in tedesco con l'intelligenza artificiale, che se avete guardato la serie è ancora meglio.

E voi siete per caso fra coloro che ancora non l'hanno vista? Non abbiate timore e ditecelo nei commenti! E sappiate che sono tutti ancora talmente uniti che il cast di Breaking Bad era assieme a protestare per lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori.