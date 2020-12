Breaking Bad: perchè l'iconica serie non ha mai avuto un episodio natalizio?

Breaking Bad è una delle serie più amate di tutti i tempi e nonostante le sue vicende si svolgano nel corso di più anni, in essa non abbiamo mai visto alcun tipo di festività, incluso il Natale e in molti si chiedono il perchè di questa particolare decisione.

In generale, la risposta a questa domanda è molto semplice, probabilmente, la trama della serie stessa, potrebbe aver convinto Gilligan a bypassare le celebrazioni superflue. Gli eventi di Breaking Bad si sono svolti nell'arco di due anni interi, per tale ragione lo show avrebbe avuto l'opportunità di presentare festività come Halloween, Ringraziamento, Natale e persino Capodanno. Invece, Gilligan ha scelto di evitare qualsiasi tipo di ricorrenza.

Questa potrebbe essere stata una scelta curiosa agli occhi degli spettatori, considerando che lo spettacolo aveva l'abitudine di riunire regolarmente la famiglia White per eventi come baby shower e picnic. A parte qualche breve accenno al Natale, rappresentato con una foto di Walt in costume da Babbo Natale, Albuquerque non ci ha mai dato prova del suo spirito natalizio.

Al di là della semplice scelta stilistica, il fatto che nel corso di Breaking Bad vi fossero ben pochi indicatori temporali, poteva far sembrare al pubblico che il tempo stesso fosse dilatato e che passasse in un certo qual modo più lentamente. Senza quei tipi di episodi a tema, Gilligan si è assicurato che gli spettatori fossero totalmente assorbiti dall'arco narrativo di Heisenberg senza distrazioni. L'unico indicatore temporale è stato il compleanno del protagonista, il primo episodio ci porta subito al suo 50° compleanno, mentre la serie termina quando Walter White compie 52 anni. Detto questo, alcuni fan di Breaking Bad si sarebbero divertiti molto a vedere Walt e la sua famiglia che cercano di trascorrere un Natale normale mentre in segreto continua la produzione di droga.

Se non ne avete mai abbastanza di questa serie, date un'occhiata alla spiegazione del finale di Braking Bad e divertitevi a scoprire quelli che sarebbero potuti essere i suoi finali alternativi.