Breaking Bad: perché Marie veste quasi sempre di viola? La risposta vi sorprenderà

Marie Schrader è stata interpretata per cinque stagioni di Breaking Bad da Betsy Brandt, il suo personaggio aveva l'abitudine di indossare abiti viola e circondarsi anche di oggetti di quel colore nell'arredamento della sua casa.

Marie era la sorella di Skyler White (Anna Gunn) e la moglie dell'agente della DEA Hank Schrader (Dean Norris). Come cognata del personaggio centrale, Walter White (Bryan Cranston), Marie è rimasta all'oscuro della sua doppia identità per gran parte della serie, ma alla fine ha scoperto la verità.

Vince Gilligan, il creatore dello show, non ha lasciato niente al caso e ogni sua decisione è stata ben calcolata, incluso il simbolismo dei colori. Il blu era il colore di Skyler ma anche quello della blue meth, il nome di Walter White non è stato un caso e, naturalmente, nemmeno l'ossessione di Marie per il viola.



Marie è apparsa in quasi tutti gli episodi di Breaking Bad, era anche una maniaca del controllo, cosa che l’ha portata a numerose discussioni tra lei e sua sorella. Passando dalla cleptomania, al prendersi cura del marito costretto a letto dopo che è stato vittima di un'imboscata e gravemente ferito, le cose peggiorarono quando Marie scopre la verità su Walt e la conoscenza di Skyler dell'attività criminale di suo marito.

E per tutto il suo tempo sullo schermo Marie indossava qualcosa di viola che fosse un maglioncino, una giacca o una sciarpa, il suo armadio era completamente rifornito di abiti viola.

Anche la maggior parte dei suoi mobili per la casa erano viola così come gli oggetti nella sua cucina e del suo salotto, quando era in scena c’era sempre del viola di sfondo insomma.



Alla domanda sul significato di tutto questo, in un'intervista con Vulture, Gilligan ha spiegato che il viola è tradizionalmente legato alla regalità, alla nobiltà, al potere e al lusso. Solo questo dovrebbe farci unire i pezzi del puzzle creato da Gilligan perché non era un segreto che Marie aveva l'abitudine di comportarsi come se fosse superiore agli altri, specialmente a sua sorella Skyler.

Il viola è anche usato per rappresentare orgoglio, lealtà e saggezza, che erano tutti tratti legati a Marie nonostante i suoi difetti oltretutto il viola può essere usato per simboleggiare l'essere fuorviati. Marie veniva costantemente fuorviata sia dalla sorella che dal cognato quando si trattava dell'attività di quest'ultimo nel traffico di metanfetamine.



Brandt ha parlato del viola in un’intervista con Entertainment Weekly: "Onestamente, è solo qualcosa che ho suggerito nel pilot, penso perché avevamo tutti un colore e il mio era viola e se il viola è il suo colore, allora è tutta una questione di viola. E ha funzionato in un modo enorme, che ho adorato. Sai che è eccentrica anche prima di entrare nello spettacolo. Hai mai incontrato un adulto che è davvero ossessionato da un colore?"

Ma prima di questa spiegazione non sono mancate le teorie dei fan secondo cui non fosse Marie la fan del viola ma Hank. Considerando che amava profondamente suo marito, Marie faceva di tutto per assecondarlo nella sua ossessione, ma non era così.



Marie è un personaggio che non evolve con il colore, Walter passa da un abbigliamento chiaro ad un progressivo nero quando si trasforma in Heisenberg, mentre lei rimane ancorata al viola, un forse anche un segno della sua natura ossessiva e maniaca del controllo.



