Breaking Bad: ecco perché Walter White lascia la Gray Matter Technologies

Il creatore della serie di successo Breaking Bad, Vince Gilligan, ha rivelato anni dopo la fine dello spettacolo il motivo per cui il protagonista Walter White (Bryan Cranston) ha lasciato il suo lavoro alla Gray Matter Technologies.

La precedente carriera di Walt è stata menzionata più volte durante le cinque stagioni della serie, Gray Matter Technologies era una società che aveva co-fondato con Elliott Schwartz (Adam Godley) prima degli eventi che abbiamo visto nello show.

Entrambi i cognomi degli uomini hanno ispirato il nome dell'azienda: "Schwartz" significa "nero" in tedesco e, quando è mescolato con il colore bianco (cognome di Walt), crea il colore grigio.

Mentre lavorava per Grey Matter, Walt iniziò a frequentare la sua assistente di laboratorio Gretchen (Jessica Hecht) che proveniva da una famiglia molto ricca.

Successivamente però rompe con lei e vende la sua quota della società per soli cinquemila dollari. Elliott alla fine sposò Gretchen e fece crescere l'azienda con un patrimonio netto di oltre due miliardi di dollari, un qualcosa che Walt non è mai riuscito a mandar giù soprattutto vedendoli felici insieme.

Ma cosa lo ha spinto a lasciare Grey Matter? Probabilmente un complesso di inferiorità, Walt non si è sentito degno di lei, ha accennato che ha lasciato l'azienda per motivi personali, ma non si è mai spinto oltre.

Tre anni dopo la fine della serie ci ha pensato Vince Gilligan a spiegarci il mistero in un'intervista con HuffPost:



“Penso che fosse in una situazione in cui non si rendeva conto che la ragazza che stava per sposare era così ricca e proveniva da una famiglia così importante, e questo lo ha fatto impazzire e lo ha fatto sentire inferiore e ha reagito in modo eccessivo. Penso che ci sia tutto l'altro lato della storia, e può essere compreso. Questi fatti possono essere capiti se guardate alcune di queste scene abbastanza da vicino, senza un pregiudizio eccessivo nei confronti di Walt e contro Gretchen ed Elliott".



Walt ha rotto con Gretchen durante una vacanza del 4 luglio con la sua famiglia, ha poi venduto la sua quota ed è diventato un tranquillo e umile insegnante di chimica del liceo.

White ha sempre covato risentimento verso Elliott, sentiva che gli aveva rubato il lavoro, il successo e la sua vita, anche perché Grey Matter è decollata sulla base della precedente ricerca scientifica di Walt.

La decisione, presa probabilmente senza pensarci troppo, di lasciare Gretchen e il grande fiasco sono state due delle motivazioni trainanti nell’ascesa a boss della droga di Walter, voleva prendersi una rivincita, guadagnare il potere e dimostrare che non era un perdente. L'ego di Walt spesso si intrometteva con il suo processo decisionale e non si sentiva mai sazio dei risultati ottenuti. Ma alla fine, se non avesse mai lasciato la Grey Matter, non ci sarebbe stato Breaking Bad.



Scoprite com'è stata realizzata la scena più dura di Jane in Breaking Bad e quella della clamorosa scena finale di Gus Fring in Breaking Bad.