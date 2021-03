Breaking Bad: un personaggio insospettabile doveva essere il villain principale!

Breaking Bad è considerata come una delle più belle serie tv della storia della televisione e per molti è lo spettacolo televisivo più emozionante mai prodotto, ricco di tensione, che esplora l’ascesa e la caduta di un uomo comune, Walter White, che incontra personaggi incredibili lungo il suo viaggio.

Tutti i personaggi della serie sono rimasti nel cuore degli spettatori, chi più e chi meno, per motivi differenti. Ma lo show poteva essere molto diverso da quello che abbiamo amato per cinque stagioni, infatti il villain principale sarebbe potuto essere Hector Salamanca nella terza stagione e non Gus Fring (Giancarlo Esposito). Il nome "Hector" in greco significa "trattenere", che è abbastanza adatto per un personaggio che è costantemente trattenuto su una sedia a rotelle.



Hector Salamanca, interpretato da Mark Margolis, ha avuto un ruolo chiave in Breaking Bad e ha fatto il suo debutto nella seconda stagione come lo zio malato e costretto su una sedia a rotelle di Tuco (Raymond Cruz).

Quest'ultimo ha portato Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) nel suo nascondiglio nel deserto, dove la coppia ha incontrato per la prima volta Hector. Dopo aver avuto un ictus, Salamanca poteva comunicare solo suonando un campanello attaccato alla sua sedia a rotelle.

Walt ha cercato di avvelenare il burrito di Tuco, ma Hector ha ripetutamente colpito il campanello per avvertire suo nipote, rivelando che la sua mente era ancora acuta. Hector ha cresciuto Tuco e gli altri suoi nipoti, Marco e Leonel, come membri di alto rango nel cartello. A causa della rivalità di Hector con Gus, tutti i suoi nipoti furono assassinati. Hector decise che ne aveva abbastanza, così orchestrò l'omicidio di Gus in combutta Walt attaccando una bomba alla sua sedia a rotelle. Hector rimase ucciso nell'esplosione ma uccise anche il suo nemico.

C'è stato un tempo in cui Salamanca era stato preso in considerazione come il principale antagonista della terza stagione dopo la morte di Tuco.

Tuttavia, questo piano è stato scartato e abbiamo invece avuto Gus Fring. Mark Margolis ha persino affermato che Gus era un cattivo migliore per Walt di Hector in un'intervista al Time.



“Sapevo che Ray Cruz, che interpretava Tuco, voleva lasciare lo spettacolo, quindi hanno inventato Gus nella terza stagione. Il mio personaggio, per quanto ne so non aveva la capacità di essere un grosso problema per Walter White. Ero un problema per Gus. È stato bellissimo recitare con Giancarlo Esposito. Lo conosco da quando aveva circa 20 anni, quando eravamo in una commedia diretta da John Malkovich" ha detto l'attore.

“Onestamente Breaking Bad è stata la migliore esperienza televisiva di tutta la mia vita: la sceneggiatura, la troupe, gli attori. E sono pazzo del New Mexico. Non dirglielo, ma lo avrei fatto senza uno stipendio. Dopo la fine dello spettacolo andavo in giro per Santa Fe e Taos” ha concluso Margolis.



