Breaking Bad sarebbe stato un pessimo film: Bryan Cranston spiega perché

Creata da Vince Gilligan, Breaking Bad è una delle serie più acclamate di sempre. Adorata dal pubblico e dalla critica, è andata avanti per cinque stagioni, dando vita anche a uno spin-off, Better Call Saul, sugli stessi, altissimi livelli della serie madre. Secondo il protagonista Bryan Cranston, il successo è dovuto anche al suo format.

Se gli stessi contenuti fossero stati raccontati in un lungometraggio, sostiene l'interprete di Walter White, il risultato sarebbe stato assai più deludente. Lo ha raccontato lo stesso Bryan Cranston a Vanity Fair, in un'intervista in cui ha presentato il suo nuovo lavoro, la serie limitata Your Honor su Showtime.

"La storia dovrebbe sempre dettare il mezzo, e non il contrario. Una cosa come Breaking Bad sarebbe stata un film terribile" ha spiegato l'attore. "Perché? Beh, avresti dovuto troncare tutto lo sviluppo di cui Walter White aveva bisogno per passare dall'essere una brava persona al diventare una cattiva persona. Sarebbero mancati così tanti dettagli e sfumature che non solo non sarebbe stato così spettacolare, ma credo che avrebbe avuto un impatto negativo su tutta la storia. Raccontare quella storia in due ore è chiedere troppo."

In effetti, Breaking Bad non avrebbe funzionato senza assistere giorno per giorno all'evoluzione di Walter White, un tranquillo insegnante di liceo che si trasforma in un genio del crimine quando gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni in stadio avanzato.

