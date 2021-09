Breaking Bad, ecco dove portano le coordinate di Walter White

Walter White potrebbe aver cercato disperatamente di mantenere segreta la posizione del denaro che aveva nascosto nel deserto per la sua famiglia in Breaking Bad, ma ai fan della serie non sfugge proprio niente ed hanno analizzato le coordinate per scoprire a quale luogo reale corrispondono.

Breaking Bad racconta la storia di un umile insegnante di chimica del liceo che riceve una terribile diagnosi di cancro e per lasciare la sua famiglia al sicuro dal punto di vista economico, diventa un signore della droga.



Quando Walter White (Bryan Cranston) riceve più soldi dal suo impero della droga di quanto ne possa spendere o ne possa ripulire, alla fine è costretto a seppellirli nel profondo del deserto del New Mexico nel decimo episodio della quinta stagione intitolato Questioni di famiglia (Buried).

Per ricordare esattamente dove ha lasciato il suo tesoro, Walt “salva” le coordinate GPS della posizione e, per evitare che vengano scoperte, le salva giocando i numeri alla lotteria che vediamo riportati su un biglietto anonimo e apparentemente innocuo. Nessuno potrebbe mai pensare che quei numeri portino ad un tesero nascosto nel deserto e questo è senza dubbio un altro colpo da maestro di Heisenberg.



I numeri riportati sul biglietto sono N 34, 59′, 20″, W 106, 36′, 52 ed in realtà non portano al denaro di Walt bensì ad un luogo legato alla serie.

Gli aspiranti cacciatori di tesori non devono preoccuparsi di andare fin nel New Mexico per vedere se c'è qualcosa là sotto perché le coordinate portano ai Q Studios di Albuquerque, nel New Mexico, dove è stato girato lo spettacolo.



Lo studio ha ospitato molti film ben noti tra cui, Logan, Independence Day: Resurgence, e The Avengers. Proprio a causa di questa condivisione di set Samuel L Jackson voleva fare un'apparizione in Breaking Bad come Nick Fury.

Inoltre, come i fan ricorderanno, quelle coordinate corrispondono anche al luogo in cui sono sepolti Hank Schrader (Dean Norris) e Steven Gomez (Steven Michael Quezada).

La posizione è preziosa a modo suo, ma non perché vi siano nascosti barili di denaro della droga. La serie così include un tributo a quella che è stata la casa dello show per cinque gloriose stagioni andate in onda dal 2008 al 2013 su AMC.



