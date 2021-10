Breaking Bad è il prequel di The Walking Dead? Ecco spiegata questa folle teoria

Molte sono le incredibili teorie che negli ultimi anni hanno riguardato il mondo del cinema e delle serie tv, e quella che vi stiamo per raccontare non è di certo da meno. Alcuni fan fanno ipotizzato che Breaking Bad sia in realtà il prequel di The Walking Dead e ora noi di Everyeye vi spieghiamo il perchè.

Il primo punto di contatto tra i due show di grande successo sarebbe la Blue Sky, la metanfetamina prodotta da Haisenberg che secondo alcuni telespettatori sarebbe la stessa droga blu appartenente al fratello di Daryl mostrata nel secondo episodio di The Walking Dead. In questo stesso episodio poi viene anche mostrata una Dodge rossa guidata da Glenn. Questa stessa auto viene regalata in Breaking Bad da Walter White a suo figlio, ma nel tentativo di restituirla l'uomo discute proprio con un certo Glenn. Che si tratti della stessa persona?

Un altro riferimento della dodicesima puntata della quarta stagione di The Walking Dead fa poi pensare che Jess Pinkmann sia proprio lo spacciatore da cui Mel, il fratello di Daryl, ha acquistato la sua metanfetamina blu. Questo viene descritto come un "piccolo, strano ragazzo bianco" che spesso e volentieri diceva "I'm going to kill you, bitch".

La cosa che più di tutte ha messo in collegamento Breaking Bad e The Walking Dead è la scena della della morte di Gustavo Fring. Questo dopo essere stato dilaniato da una bomba, viene mostrato mentre esce dalla stanza con l'intera parte destra del volto totalmente mancante. Si tratta del primo zombie causato dalla droga di Walter White?

E mentre Bryan Cranston rivela la sua battuta preferita di Breaking Bad, The Walking Dead si appresta a concludersi con la stagione 12. Voi cosa ne pensate di questa folle teoria? Pensate possa avere qualche fondo di verità o semplicemente si tratta di easter egg per rendere omaggio ad una delle serie più iconiche degli ultimi anni? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.