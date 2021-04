Breaking Bad, che fine hanno fatto i protagonisti della leggendaria serie TV?

Breaking Bad, oltre a quello di averci regalato una delle serie TV più importanti di tutti i tempi, ha il merito di aver lanciato alcune brillanti carriere attoriali e di averne consacrate altre già ben avviate: ma dove sono oggi i protagonisti dello show sull'epopea di Walter White?

Partiamo da lui, Heisenberg in persona: Bryan Cranston ha preso parte a un bel po' di successi da Felina ad oggi, da Godzilla a Trumbo, fino a L'Unico e Insuperabile Ivan, L'Isola dei Cani e serie TV come la recente Your Honor; Anna Gunn (Skyler White) è invece stata vista al cinema in Sully con Tom Hanks, ma è rimasta perlopiù ancorata al piccolo schermo con show come Shades of Blue e Criminal Minds.

RJ Mitte (Walter White Jr.) non ha avuto particolare fortuna sul grande schermo, ma è attualmente tra i protagonisti della serie Now Apocalypse; in quota Schrader, invece, Dean Norris (che ha recentemente pubblicato una scena tagliata del suo Hank in Breaking Bad) è stato visto in film come Il Segreto dei Suoi Occhi e Attenti a Quelle Due, ma anche in serie come Unbreakable Kimmy Schmidt, The Big Bang Theory e, ovviamente, Better Call Saul.

La principale occupazione di Betsy Brandt (Marie Schrader) è stata la serie Life in Pieces, mentre Jonathan Banks è apparso in The Expanse, Come Ammazzare il Capo 2, come doppiatore ne Gli Incredibili 2 e Toy Story 4 e, come Norris, Esposito e Odenkirk, in Better Call Saul. A proposito di questi ultimi due: Giancarlo Esposito è tornato ad essere il villain perfetto in show come The Mandalorian e The Boys, mentre Odenkirk ha partecipato a film come The Post, Dolemite is My Name e Piccole Donne, ma anche a serie come Fargo e la splendida Undone.

Avete apprezzato le star della serie AMC nei loro lavori successivi? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sull'accuratezza scientifica di Breaking Bad.