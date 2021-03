Breaking Bad, quando Aaron Paul perse i sensi in una scena violenta: il retroscena

Aaron Paul ha interpretato Jesse Pinkman in Breaking Bad ed ha vinto tre Emmy come Migliore attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla sua magistrale interpretazione dello spacciatore di droga, una personaggio dalla storia estremamente tragica nella serie.

Jesse è un ex studente di Walter White (Bryan Cranston) che lo assiste nella sua ascesa come produttore di metanfetamina non senza affrontare numerosi problemi durante il loro percorso, anche se sono indissolubilmente legati tra loro.

La vita di un attore non è semplice, a volte alcune scene possono essere pericolose e Aaron Paul lo sa bene, visto che è finito in ospedale con una commozione cerebrale mentre stava girando la seconda stagione di Breaking Bad. L’attore ha raccontato l’accaduto in un Reddit Ask Me Anything (AMA).

Nel secondo episodio della seconda stagione, intitolato ‘Grigliato’ (Grilled), Walt e Jesse vengono rapiti dal pericoloso signore della droga Tuco Salamanca (Raymond Cruz). Questa è l'ultima apparizione di Tuco nello spettacolo, che verrà ucciso da Hank Schrader (Dean Norris), e la prima apparizione del famigerato zio Hector Salamanca (Mark Margolis).

Jesse e Walt vengono trascinati nella casa nel deserto di Hector, dove Walt tenta di avvelenare Tuco con la ricina per sfuggirgli. Il piano di Walt viene vanificato dalla campana attaccata alla sedia a rotelle di Hector che dimostra di avere ancora la mente sveglia, a quel punto un Tuco infuriato attacca Jesse.

Durante le riprese della scena di combattimento, Paul è stato effettivamente ferito da Cruz. Nella scena Tuco tenta di uccidere Jesse, che viene lanciato contro una porta a zanzariera fuori dall’abitazione.

Proprio questo “lancio” è andato male, mentre Cruz continuava a prendere a calci Paul e a picchiarlo, quest’ultimo gridava di dolore, ma alle persone presenti sul set quel giorno sembrava solo che l’attore stesse recitando e che tutto fosse parte della scena.



Paul è un attore talentuosissimo, ma le sue grida erano sincere mentre Cruz stava infierendo su uno dei membri principali dello spettacolo. Alla fine, la troupe si rese conto che Paul era davvero ferito e interruppe la scena. Il filmato è stato però utilizzato nell'episodio e vederlo oggi fa un certo effetto conoscendo l’accaduto.

L’attore ha scritto su Reddit: “Raymond pensava che stessi recitando così ha continuato e mi ha preso a calci sul fianco, mi ha sollevato e mi ha buttato contro la casa, ma in realtà ero praticamente incosciente. Continuavo a supplicarlo dicendo "stop". La cosa che so è che sono svenuto e mi sono svegliato con una torcia negli occhi ed era il nostro medico. E poi sono saltato su comportandomi come se niente fosse ma sembrava che fossi ubriaco, e continuavo a dire "finiamo la scena" ma poi i miei occhi hanno iniziato a gonfiarsi così mi hanno portato all'ospedale. Solo un'altra divertente giornata sul set di Breaking Bad!”

Questo piccolo inconveniente si è risolto per il meglio nonostante il grande spavento, e ci ha regalato una scena molto realistica, che potete rivedere qui sopra.



