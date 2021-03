Breaking Bad, quando Anna Gunn fu minacciata di morte: l'inferno della star di Skyler

Interpretare Skyler White, la moglie di Walter White (Bryan Cranston), per Anna Gunn è stata un’esperienza agrodolce. La serie creata da Vince Gilligan ha avuto un successo straordinario ma il suo personaggio è stato preso di mira dai fan, alcuni non hanno saputo capire dove finisse la finzione e iniziasse la realtà.

L’attrice ha scritto un editoriale per il New York Times nel 2013 rivelando il suo shock per i gruppi nati suoi social dedicati esclusivamente ad odiare il suo personaggio e ha persino ricevuto minacce di morte.

Ha scritto: "Come attrice, mi rendo conto che gli spettatori hanno il diritto di provare tutti i sentimenti che vogliono sui personaggi che guardano. Ma come essere umano, sono preoccupata che così tante persone reagiscano a Skyler con un tale veleno."



Anna spiega che i fan hanno definito il suo personaggio come "un'arpia ipocrita e urlante" e che non "meritava la grande vita che ha". Tuttavia, l'odio è diventato così tanto per l'attrice che è stata persino costretta a rivedere la sua sicurezza personale dopo aver ricevuto una minaccia di morte da un fan.



Ha rivelato: "Uno di questi post diceva: "Qualcuno potrebbe dirmi dove posso trovare Anna Gunn in modo da poterla uccidere?" Oltre ad essere spaventata (e ad agire per garantire la mia sicurezza), sono rimasta anche sbalordita: come aveva fatto l'antipatia per un personaggio televisivo a diventare una spirale di rabbia omicida nei confronti dell'attrice che la interpretava? Poiché Skyler non si conformava a un comodo ideale della femmina archetipica, era diventata una sorta di test di Rorschach per la società, una misura del nostro atteggiamento nei confronti del genere femminile".



L’attrice aveva raccontato a The Hollywood Reporter un aneddoto sulle riprese: "Le persone ad Albuquerque sono pazze di Breaking Bad, e non mi aspettavo quanto fossero coinvolte nei personaggi e nella storia ma c'era questo incredibile odio contro Skyler. Non ero veramente consapevole che stesse accadendo fino a quando la gente non ha iniziato a dirmi: "Il tuo personaggio è una put**na. Lo sapevi?" E io ho risposto "Adesso sì!"'

In una nuova intervista con l'Evening Standard nel 2019 Gunn è tornata sull’argomento:



“Mi sento come se fossi arrivata a capire cosa fosse quell’odio, era solo del sessismo estremo. L'idea che i ruoli di genere fossero così profondamente radicati è stata scioccante per me. Ma non mi dispiace che sia successo perché mi ha fatto uscire dall'altra parte dicendo, 'Eh, è davvero interessante.' E mi sono sentita in dovere di dire qualcosa, non necessariamente per me stessa, ma per le mie figlie e altre donne. La veemenza e il fatto che fosse permesso mi faceva impazzire."



Gunn ha vinto due Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2013 e nel 2014 per la sua interpretazione straordinaria di Skyler.



